Xe máy điện đổi pin VinFast Viper giá 40 triệu đồng có gì?

VinFast Viper là mẫu xe máy điện đổi pin đắt nhất của VinFast ở thời điểm hiện tại. Xe có giá khởi điểm 39,9 triệu đồng chưa kèm pin. Nếu mua pin cùng với xe, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.
VinFast Viper mang nhiều nét tương đồng loạt xe tay ga thể thao cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Viper lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.320 mm.
Chiều cao yên xe tại vị trí người lái đạt 780 mm. Đuôi xe vuốt nhọn, trang bị sẵn tay dắt chắc chắn.
Nhìn chính diện, VinFast Viper khá bệ vệ do phần mặt nạ có phần to bản. Mẫu xe máy điện đổi pin của VinFast cũng sở hữu nhiều chi tiết cắt xẻ khá cá tính.
Chi tiết kính chắn gió cỡ nhỏ, màu đen xuất hiện tại phần đầu xe Viper.
Đèn xi-nhan phía trước được tích hợp vào cùng với đèn định vị ban ngày, thiết kế khá mỏng với tạo hình tổng thể hình cánh chim.
Cụm đèn chiếu sáng chính của VinFast Viper sử dụng công nghệ LED projector, thiết kế khá hầm hố.
Bộ tem dọc thân xe có thiết kế khá ấn tượng, bao gồm tên thương hiệu VinFast và tên xe Viper viền đỏ. Một chi tiết trang trí trên yếm xe tạo ra điểm nhấn thú vị cho mẫu xe máy điện đổi pin.
Khu vực đuôi xe VinFast Viper cũng có thiết kế ấn tượng với nhiều đường nét góc cạnh. Đèn xi-nhan phía sau đặt trên chắn bùn, tăng tính thể thao cho xe nhưng tiềm ẩn nguy cơ "rơi rụng" khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.
Sàn để chân phẳng và tương đối rộng rãi. Thân xe VinFast Viper cũng có các chi tiết có thể giúp cải thiện tính khí động học.
Phía trước, VinFast Viper sở hữu bộ mâm 14 inch, trang bị giảm xóc dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực cùng bộ phanh đĩa.
Mâm sau cũng có kích thước 14 inch như bánh trước, tuy nhiên sử dụng giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực kèm bình dầu phụ. Phanh sau dạng tang trống, có chức năng phanh tái sinh.
Đầu xe VinFast Viper khá đơn giản với một màn hình TFT hình chữ nhật đặt giữa, có độ phân giải và tương phản cao, cung cấp nhiều thông tin quan trọng như tốc độ xe, dung lượng pin, quãng đường đã đi, chế độ lái hiện tại...
Cùm công tắc gọn gàng trên VinFast Viper. Người dùng mẫu xe máy điện đổi pin có thể tắt/mở hệ thống đèn chiếu sáng chỉ với một thao tác bấm.
Xe cũng trang bị công tắc Passing để người lái có thể "nháy" đèn pha báo hiệu trong những tình huống nhất định.
Mẫu xe máy điện VinFast được trang bị khóa thông minh Smart Key, có sẵn móc treo, hộc đựng đồ, cổng sạc thiết bị di động.
Bên dưới yên xe, VinFast Viper trang bị các ngăn cho phép chứa tối đa 2 gói pin.
Theo quan sát, không gian dành cho chức năng chứa đồ dưới yên xe VinFast Viper có phần dư dả hơn so với VinFast Feliz II, trong cùng điều kiện đã lắp 2 gói pin.
Người dùng VinFast Viper cũng có thể sạc pin bằng bộ sạc tặng kèm, hoặc thực hiện hoán đổi pin tại các tủ đổi pin đã được VinFast cho lắp đặt. Nếu sử dụng sạc cầm tay, thời gian sạc đầy pin rơi vào khoảng 4,5 giờ.
Khi lắp tiêu chuẩn một gói pin dung lượng 1,5 kWh, VinFast Viper có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 82 km. Phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km khi xe được lắp cả 2 pin.
VinFast Viper được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.
Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.
Nếu không mua VinFast Viper kèm pin, khách hàng sẽ cần thuê một pin giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin. Chi phí đổi pin tại các trạm ở mức 9.000 đồng/pin/lần, nhưng VinFast đang ưu đãi miễn phí đổi pin cho đến hết tháng 6/2028.
VinFast Viper là một trong 3 dòng xe máy điện đổi pin mới nhất vừa được VinFast cho ra mắt. Các xe còn lại gồm VinFast Evo và VinFast Feliz II.
