Chi tiết Dat Bike Quantum S1 - xe máy điện Việt chạy 285 km/lần sạc

Dat Bike Quantum S1 có giá khởi điểm 49,9 triệu đồng. Tùy chọn màu xám, trắng của xe có giá 50,9 triệu đồng. Mẫu xe máy điện này có lợi thế về phạm vi hoạt động, công nghệ theo xe. Điểm hạn chế nằm ở gói pin cố định, do khách hàng chỉ có thể cắm sạc trực tiếp vào xe. Hệ thống đại lý chưa quá rộng lớn cũng là một trong những rào cản với khách hàng Việt.