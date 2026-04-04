Chi tiết Dat Bike Quantum S1 - xe máy điện Việt chạy 285 km/lần sạc

Dat Bike là thương hiệu xe máy điện Việt Nam, hiện sở hữu dòng sản phẩm xe máy điện Quantum với phạm vi hoạt động không dưới 200 km/lần sạc. Trong bài là Dat Bike Quantum S1, phiên bản cao cấp nhất của xe hiện có giá khởi điểm 49,9 triệu đồng.
Các kích thước dài x rộng x cao của Dat Bike Quantum S1 lần lượt 2.010 x 710 x 1.110 mm. Khối lượng bản thân 144 kg, tải trọng tối đa 130 kg.
Yên xe khá thoải. Chiều cao yên tại vị trí người lái của Quantum S1 là 790 mm. Các phiên bản S2 và S3 có chiều cao yên thấp hơn, ở mức 760 mm.
Quan sát từ chính diện, có thể thấy Dat Bike Quantum S1 sở hữu ngoại hình có phần tương đồng các mẫu xe tay ga phổ thông tại Việt Nam. Điểm nhấn đến từ các dải đèn định vị ban ngày tao hình lạ mắt trên mặt nạ phía trước.
Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED projector được trang bị cho Dat Bike Quantum S1.
Trên mặt nạ, bên cạnh 3 dải LED định vị ban ngày còn có đèn xi-nhan LED với thiết kế mỏng.
Ở đuôi xe, Dat Bike Quantum S1 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế 3 dải nằm dọc trên đuôi xe tạo hình góc cạnh.
Đèn xi-nhan cũng đặt gần cụm đèn hậu. Trên chắn bùn, Dat Bike Quantum S1 trang bị sẵn đèn soi biển số.
Mẫu xe máy điện sử dụng tay dắt kiểu tách rời khá lạ mắt nhưng đậm tính thể thao. Người dùng có thể trả phí để chuyển sang loại tay dắt chính hãng với thiết kế truyền thống.
Bánh trước của xe dùng mâm 16 inch, trang bị phanh đĩa, giảm xóc dạng ống lồng.
Bánh sau cũng sử dụng mâm 16 inch kèm phanh đĩa. Hệ thống giảm xóc dạng lò xo đôi. Xe có phanh tái sinh giúp tối ưu phạm vi di chuyển.
Phần đầu xe khá gọn gàng và đơn giản của Dat Bike Quantum S1.
Mẫu xe máy điện được trang bị một màn hình màu dạng chữ nhật, hiển thị rõ ràng và sắc nét các thông số vận hành. Dat Bike Quantum S1 có thể khởi động-tắt máy bằng thẻ từ, hoặc thông qua ứng dụng của hãng khi kết nối với thiết bị di động.
Cùm công tắc đơn giản trên Dat Bike Quantum S1.
Hãng xe điện Việt trang bị cho Quantum S1 loạt trang bị tiện nghi như cổng sạc USB, móc treo và hộc đựng đồ khá sâu lòng.
Khu vực sàn để chân khá rộng rãi.
Dat Bike Quantum S1 bố trí khối pin dung lượng 6,4 kWh dưới sàn để chân, kèm theo các khe tản nhiệt hỗ trợ tối ưu hiệu suất. Phiên bản này của xe có thể chạy khoảng 285 km/lần sạc.
Người dùng có duy nhất phương án cắm sạc trực tiếp vào xe để nạp lại năng lượng cho gói pin. Dat Bike cho biết thời gian sạc đầy gói pin ở phiên bản Quantum S1 là khoảng 4 giờ với công suất sạc 1.800 W.
Nhờ bố trí khối pin tại khu vực sàn để chân, Dat Bike Quantum S1 có được cốp chứa đồ khá rộng rãi dưới yên xe. Hãng cho biết tổng không gian chứa đồ ở 2 hộc trước và cốp dưới yên xe là 44 lít.
Dat Bike Quantum S1 được trang bị động cơ công suất tối đa 7 kW, cho phép xe chạy tối đa 100 km/h. Mẫu xe máy điện mất 3 giây để đạt tốc độ 50 km/h từ vị trí đứng yên.
Sức mạnh động cơ truyền về bánh sau thông qua bộ nhông sên dĩa.
Dat Bike Quantum S1 còn được trang bị các công nghệ đáng chú ý như khởi hành ngang dốc, tìm xe trong bãi, tự hú còi và phát đèn cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu trộm cắp, chế độ hỗ trợ lùi xe, Cruise Control...
Dat Bike Quantum S1 có giá khởi điểm 49,9 triệu đồng. Tùy chọn màu xám, trắng của xe có giá 50,9 triệu đồng. Mẫu xe máy điện này có lợi thế về phạm vi hoạt động, công nghệ theo xe. Điểm hạn chế nằm ở gói pin cố định, do khách hàng chỉ có thể cắm sạc trực tiếp vào xe. Hệ thống đại lý chưa quá rộng lớn cũng là một trong những rào cản với khách hàng Việt.
