Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xe máy điện VinFast Amio - có bàn đạp, còn gì đặc biệt?

  • Thứ ba, 31/3/2026 14:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mẫu xe máy điện trang bị bàn đạp VinFast Amio sở hữu kích thước gọn gàng, motor điện với sức mạnh đủ dùng và tầm hoạt động phù hợp cho nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

VinFast Amio anh 1

VinFast Amio là mẫu xe máy điện có bàn đạp vừa được hãng giới thiệu hồi đầu năm. Hiện, VinFast Amio vẫn chưa có giá bán chính thức.
VinFast Amio anh 2

VinFast Amio sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.715 x 710 x 1.050 mm. Qua quan sát thực tế, mẫu xe điện trang bị bàn đạp này khá gọn gàng, phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, bao gồm cả học sinh và người cao tuổi.
VinFast Amio anh 3VinFast Amio anh 4

Bánh xe trước sau sử dụng chung mâm kích thước 10 inch, phanh tang trống.
VinFast Amio anh 5VinFast Amio anh 6

Giảm xóc trước của VinFast Amio dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực. Phía sau xe sử dụng giảm xóc đôi dạng lò xo.
VinFast Amio anh 7VinFast Amio anh 8VinFast Amio anh 9VinFast Amio anh 10

Phần yếm trước của VinFast Amio có thiết kế đơn giản với một khu vực màu đen chiếm diện tích lớn ở giữa. Logo thương hiệu, đèn chiếu sáng chính hình chữ nhật cùng cặp đèn xi-nhan dạng mắt cáo tách rời đều nằm chung trên yếm trước.
VinFast Amio anh 11

Đuôi xe cũng có thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu ở trung tâm, đèn xi-nhan tách rời.
VinFast Amio anh 12VinFast Amio anh 13

Yên xe dạng đôi với diện tích ngồi khá rộng cho cả người lái và người phía sau.
VinFast Amio anh 14

Tại phần đầu xe, VinFast Amio trang bị một màn hình màu dạng chữ nhật, hiển thị khá sắc nét các thông số vận hành như tốc độ, chế độ lái, phần trăm pin và quãng đường đã đi.

VinFast Amio anh 15VinFast Amio anh 16

Cùm công tắc đơn giản của VinFast Amio. Xe có 2 chế độ lái Eco và Sport.
VinFast Amio anh 17VinFast Amio anh 18

Mẫu xe điện có bàn đạp của VinFast sử dụng chìa khóa cơ, trang bị sẵn móc treo đồ.
VinFast Amio anh 19

Điểm nhấn đáng chú ý trên VinFast Amio là trang bị bàn đạp để người dùng có thể sử dụng theo nhu cầu.
VinFast Amio anh 20VinFast Amio anh 21

Do trang bị bàn đạp, VinFast Amio cũng có thêm bộ dây xích để truyền động từ bàn đạp về bánh sau.
VinFast Amio anh 22

Dẫu vậy, VinFast Amio có lẽ sẽ được sử dụng thực tế nhiều hơn ở chế độ thuần điện. Trên bánh sau của VinFast Amio là motor điện dạng Inhub với công suất tối đa 800 W, cho phép xe chạy với tốc độ cao nhất 30 km/h.
VinFast Amio anh 23VinFast Amio anh 24

Gói pin LFP dung lượng 1,024 kWh bố trí tại sàn để chân cho phép mẫu xe điện có bàn đạp vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy.
VinFast Amio anh 25VinFast Amio anh 26

Nhờ đặt gói pin dưới sàn, VinFast Amio sở hữu khoang để đồ dưới yên khá rộng rãi. Khu vực này cũng là nơi đặt cổng sạc để người dùng nạp lại năng lượng cho pin bằng bộ sạc di động đi kèm.
VinFast Amio anh 27

VinFast Amio vẫn chưa có giá bán chính thức, tuy nhiên đã có mặt tại hệ thống đại lý VinFast để khách hàng tham khảo. Mẫu xe điện trang bị bàn đạp phù hợp với tất cả khách hàng, đặc biệt nhóm người chưa có bằng lái xe, học sinh, người cao tuổi do thiết kế nhỏ gọn, motor điện công suất vừa phải nhưng tầm hoạt động đến 65 km/lần sạc.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Xe máy điện học sinh có 'an toàn' với học sinh?

Những mẫu xe máy điện học sinh được giới hạn sức mạnh để đảm bảo khả năng vận hành có kiểm soát, an toàn cho người điều khiển và cả những người xung quanh.

07:08 19/3/2026

VinFast ZGoo giá 15,9 triệu, xe máy điện không cần bằng lái có gì?

Với mức giá dưới 16 triệu, mẫu xe máy điện dành cho học sinh của VinFast trông ra sao?

15:04 17/3/2026

Chiec xe dap dat hon Honda Civic hinh anh

Chiếc xe đạp đắt hơn Honda Civic

19:13 22/3/2026

0

Bugatti Factor One có giá đắt hơn cả Honda Civic tại thị trường Mỹ, tuy nhiên chỉ bán với số lượng giới hạn.

Phúc Hậu

VinFast Amio VinFast xe điện bàn đạp sạc Inhub

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý