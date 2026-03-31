Xe máy điện VinFast Amio - có bàn đạp, còn gì đặc biệt?

|
VinFast Amio là mẫu xe máy điện có bàn đạp vừa được hãng giới thiệu hồi đầu năm. Hiện, VinFast Amio vẫn chưa có giá bán chính thức.
|
VinFast Amio sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.715 x 710 x 1.050 mm. Qua quan sát thực tế, mẫu xe điện trang bị bàn đạp này khá gọn gàng, phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, bao gồm cả học sinh và người cao tuổi.
|
Bánh xe trước sau sử dụng chung mâm kích thước 10 inch, phanh tang trống.
|
Giảm xóc trước của VinFast Amio dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực. Phía sau xe sử dụng giảm xóc đôi dạng lò xo.
|
Phần yếm trước của VinFast Amio có thiết kế đơn giản với một khu vực màu đen chiếm diện tích lớn ở giữa. Logo thương hiệu, đèn chiếu sáng chính hình chữ nhật cùng cặp đèn xi-nhan dạng mắt cáo tách rời đều nằm chung trên yếm trước.
|
Đuôi xe cũng có thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu ở trung tâm, đèn xi-nhan tách rời.
|
Yên xe dạng đôi với diện tích ngồi khá rộng cho cả người lái và người phía sau.
|
Tại phần đầu xe, VinFast Amio trang bị một màn hình màu dạng chữ nhật, hiển thị khá sắc nét các thông số vận hành như tốc độ, chế độ lái, phần trăm pin và quãng đường đã đi.
|
Cùm công tắc đơn giản của VinFast Amio. Xe có 2 chế độ lái Eco và Sport.
|
Mẫu xe điện có bàn đạp của VinFast sử dụng chìa khóa cơ, trang bị sẵn móc treo đồ.
|
Điểm nhấn đáng chú ý trên VinFast Amio là trang bị bàn đạp để người dùng có thể sử dụng theo nhu cầu.
|
Do trang bị bàn đạp, VinFast Amio cũng có thêm bộ dây xích để truyền động từ bàn đạp về bánh sau.
|
Dẫu vậy, VinFast Amio có lẽ sẽ được sử dụng thực tế nhiều hơn ở chế độ thuần điện. Trên bánh sau của VinFast Amio là motor điện dạng Inhub với công suất tối đa 800 W, cho phép xe chạy với tốc độ cao nhất 30 km/h.
|
Gói pin LFP dung lượng 1,024 kWh bố trí tại sàn để chân cho phép mẫu xe điện có bàn đạp vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy.
|
Nhờ đặt gói pin dưới sàn, VinFast Amio sở hữu khoang để đồ dưới yên khá rộng rãi. Khu vực này cũng là nơi đặt cổng sạc để người dùng nạp lại năng lượng cho pin bằng bộ sạc di động đi kèm.
|
VinFast Amio vẫn chưa có giá bán chính thức, tuy nhiên đã có mặt tại hệ thống đại lý VinFast để khách hàng tham khảo. Mẫu xe điện trang bị bàn đạp phù hợp với tất cả khách hàng, đặc biệt nhóm người chưa có bằng lái xe, học sinh, người cao tuổi do thiết kế nhỏ gọn, motor điện công suất vừa phải nhưng tầm hoạt động đến 65 km/lần sạc.
