Honda sẽ cạnh tranh bằng 'xe đạp' điện tại Việt Nam?

Dù được đăng ký dưới mục "xe máy", nhưng mẫu xe mới của Honda đều được trang bị bàn đạp đính kèm.

Trên Công báo sở hữu công nghiệp số tháng một năm nay, hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng 2 mẫu xe mới của Honda đã xuất hiện. Dù được công bố dưới mục "xe máy", nhưng dựa theo hình ảnh được công bố cùng vị trí đặt bàn đạp, đây nhiều khả năng là 2 mẫu xe máy điện (Electric Bicycle - EB) mang tên Dax e: và Zoomer e: đã ra mắt tại Trung Quốc.

Cả 2 chiếc xe đạp điện đều được mô phỏng thiết kế của 2 mẫu xe máy xăng Dax và Zoomer. Với thiết kế thuần điện, sản phẩm không được trang bị cụm ống xả và cũng có thêm vị trí đặt bộ pin. Điểm đặc biệt của 2 mẫu xe là tính năng mở khóa thông minh bằng bluetooth hoặc thẻ NFC.

Honda Dax e: đã ra mắt tại Trung Quốc. Ảnh: Honda.

Tại Trung Quốc, cả 2 mẫu xe Dax e: và Zoomer e: đều được trang bị pin lithium 48 V 24 Ah, cho phạm vi di chuyển từ 80 đến 100 km mỗi lần sạc. Tốc độ tối đa của mẫu xe chỉ nằm ở khoảng 25 km/h nhờ motor điện 350 W.

Bộ pin của xe có thể được tháo lắp và sạc riêng trong vòng 6 giờ, hoặc sạc đầy khoảng 80% pin với cụm sạc nhanh.

Hiện Honda Việt Nam chưa ấn định thời gian ra mắt Zoomer e: và Dax e:. Tuy nhiên trước đó tại sự kiện ra mắt chiếc UC3, Honda từng công bố kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm mới vào năm 2027. Vì vậy, nhiều khả năng 2 mẫu xe đạp điện này sẽ sớm được Honda giới thiệu đến người dùng vào năm sau.

Honda Zoomer e: với thiết kế độc đáo. Ảnh: Honda.

Tại Việt Nam, phân khúc xe đạp điện là nơi tập trung của nhiều thương hiệu xe điện giá rẻ từ Việt Nam hay Trung Quốc như Pega, Yadea. Việc Honda mang 2 sản phẩm giá rẻ đến cho thấy quyết tâm thu hút mọi tệp khách hàng nhóm xe điện, như cách hãng từng làm với nhóm xe 2 bánh chạy xăng trước đây.