Dongfeng sắp ra mắt xe mới tại Việt Nam, cơ hội hay 'đem con bỏ chợ'?

Hình ảnh 3 mẫu với cụm từ "coming soon" được xuất hiện trên mạng xã hội hứa hẹn dải xe điện Dongfeng mới sẽ đến Việt Nam. Nhưng khả năng tồn tại vẫn là dấu hỏi lớn.

Tháng 5 vừa bắt đầu, thị trường xe đã bắt đầu trở nên náo nhiệt khi các thông tin về xe mới, thương hiệu lạ bắt đầu được rò rỉ, chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện ra mắt nối tiếp xuất hiện từ giữa năm.

Và trong số này, thông tin Dongfeng - hãng xe Trung Quốc "không mới nhưng chẳng quen" sẽ giới thiệu 3 sản phẩm mới cũng được nhiều người quan tâm.

Thế nhưng khi dạo quanh các hội nhóm, cộng đồng mạng lại không tranh cãi nhau xem mẫu xe này hơn xe hãng khác ở điểm nào, dự đoán bán chạy hay giá ra sao, mà đa phần là lời khen kèm sự nuối tiếc. Bởi không mấy ai tin Dongfeng sẽ có cơ hội thành công ở mảng xe du lịch như cách nó bành trướng thế lực ở nhóm xe vận tải.

Xuất hiện âm thầm

Tháng 11/2024, một bài đăng từ Dongfeng Motor Việt Nam được xuất hiện trên mạng xã hội, như một lời chào, tuyên bố về kế hoạch mở bán của thương hiệu tại dải đất hình chữ S.

Thế nhưng 1-2 tháng sau, thời gian chính thức ra mắt của mẫu xe tiếp tục bị dời lại, mọi thông tin im ắng dần dù khi đó, một số người dùng cũng bắt đầu trông chờ vào mẫu xe được dự kiến là tân binh khai màn - Dongfeng Box.

Hình ảnh được xuất hiện trên mạng xã hội về tương lai ra mắt 3 mẫu xe Dongfeng tại Việt Nam. Ảnh: S.T.

Theo nguồn tin riêng khi đó của Tri Thức - Znews, Dongfeng Box thực tế đã được công bố giá bán, giới thiệu về chi tiết sản phẩm tại một sự kiện hội nghị khách hàng riêng biệt, không bao gồm truyền thông.

Sự xuất hiện âm thầm này nghiễm nhiên khiến người dùng thờ ơ với thương hiệu, thờ ơ với sản phẩm dù Dongfeng không phải một hãng xe quá lạ, khi đã có nhiều năm phân phối ôtô tải tại Việt Nam.

Để rồi sau đó 2 năm, hình ảnh hé lộ 3 mẫu xe mới của Dongfeng một lần nữa lại xuất hiện. Trên hình là 3 sản phẩm chính là Dongfeng 007, Vigo và Mage EV, sẽ ra mắt vào giữa năm 2026.

Trong đó, Mage EV là phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ C Mage đang được hãng phân phối tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên được Dongfeng giới thiệu đến khách hàng Việt sau gần 2 năm có mặt tại thị trường.

Trên hình ảnh còn xuất hiện thêm một mẫu SUV mang tên Vigo.

Mẫu SUV cỡ B Vigo từng được ra mắt tại Malaysia. Ảnh: Carguide.

Đây là mẫu SUV cỡ B chạy điện, từng được Dongfeng giới thiệu trước đó tại thị trường Malaysia. Phiên bản tại nước bạn sở hữu motor điện mạnh 161 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5 giây. Bộ pin dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 330-380 km/lần sạc.

Đáng chú ý nhất ở hình ảnh quảng cáo là mẫu sedan mang mã 007. Đây là dòng sedan cỡ D kiểu dáng thể thao kiểu fastback. Xe được trang bị tay nắm cửa ẩn và có thêm tùy chọn cửa mở dạng cắt kéo như các dòng hypercar châu Âu.

Tại thị trường Malaysia, xe được phân phối nhiều phiên bản với động cơ điện sức mạnh từ 215-536 mã lực, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Đương nhiên giá bán và thời gian ra mắt vẫn chưa được tiết lộ. Và khi nhìn vào hình ảnh công bố và 3 mẫu xe được quảng cáo, có thể thấy Dongfeng đang chuẩn bị cho một cuộc đua điện hóa mới tại Việt Nam, sau dải xe xăng hay hybrid.

Thế nhưng vấn đề của thương hiệu này dường như không nằm ở dải sản phẩm, mà là cách hãng, hay đơn vị phân phối làm chiến lược kinh doanh tại Việt Nam.

Dấu hỏi lớn về khả năng tồn tại

Dongfeng không được phân phối tại Việt Nam qua tập đoàn mẹ là Dongfeng Motor Group như ở Trung Quốc hay Malaysia. Hãng xe này được mang về bởi Carvivu, một đơn vị kinh doanh tư nhân, từng bán các sản phẩm từ hãng xe Haima.

Như đã nói từ trước, cách mà thương hiệu này được truyền thông khá mờ nhạt khi xuất hiện. Xe của Dongfeng không thông tin chính thức mở bán, không sự kiện giới thiệu, không có các buổi lái thử và cũng chẳng bận tâm đến việc mở rộng chuỗi đại lý hay tiếp cận khách hàng.

Dongfeng Box - mẫu xe đầu tiên được hãng giới thiệu trong âm thầm tại Việt Nam. Ảnh: Dongfeng.

Đến cả các đơn vị truyền thông khi đó nếu muốn biết về thông tin sản phẩm cũng phải tìm kiếm qua các nguồn nội bộ, sự kiện riêng tư dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Carvivu không truyền thông về sản phẩm và họ cũng chẳng màng đến việc chứng minh về câu chuyện hậu mãi với khách mua xe.

Vì vậy, hiếm người dùng nào có thể đủ kiên nhẫn và an tâm để xuống tiền mua một mẫu xe không được đảm bảo về dịch vụ trong tương lai.

Đây cũng không phải lần đầu tiên một hãng xe xuất hiện tại Việt Nam theo phong cách này. Chúng là chiêu bài quen của một số thương hiệu Trung Quốc vừa và nhỏ, không có sự hậu thuẫn lớn từ tập đoàn mà chỉ được mang về Việt Nam từ các công ty phân phối nhỏ lẻ.

Nhìn cách Haima xuất hiện âm thầm rồi biến mất trong im lìm, hay Beijing BAIC mất hút dù từng có sản phẩm nổi bật hay Zotye không còn thấy xuất hiện ở bất kỳ đâu trừ đại lý xe cũ, ta cũng dễ dàng nhận ra được điểm chung của các thương hiệu này.

Họ dường như chỉ quan tâm đến việc giải quyết lô xe sẵn có, mà không tính đến câu chuyện xây dựng thương hiệu hay chiến lược duy trì nó lâu dài tại thị trường Việt.

Đây chính là điểm đã tồn tại nhiều năm và khiến người dùng ít nhiều mất niềm tin với xe Trung Quốc, khi câu chuyện "đem con bỏ chợ" đã bị diễn ra quá thường xuyên.

Zoyte T600 - mẫu SUV từng được bán tại Việt Nam giai đoạn 2019-2020 với thiết kế tương tự Land Rover Evoque. Ảnh: Mạnh Quân.

Chúng không chỉ gây ảnh hưởng lên chính uy tín của thương hiệu đó, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các hãng xe Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng thương hiệu một cách nghiêm túc tại Việt Nam.

Và nếu Dongfeng, ở lần ra mắt dải xe điện này, muốn tạo được doanh số bán, đơn vị phân phối có thể phải làm khác đi.

Bởi nay đã là năm 2026, người dùng Việt hiện có nhiều lựa chọn ôtô hơn, và yếu tố về giá bán đã không còn là một điểm đủ mạnh khiến dùng cân nhắc đến một sản phẩm từ hãng xe không có tương lai tồn tại lâu dài.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giá trị về hệ sinh thái trạm sạc và dịch vụ hậu mãi, dải sản phẩm đẹp mắt thôi là chưa đủ.

Việc Carvivu, hay Dongfeng cần làm lúc này không chỉ là công bố giá bán hay thông số kỹ thuật, mà là chứng minh được khả năng tồn tại lâu dài và cam kết đồng hành cùng khách hàng.

Nếu không thay đổi cách tiếp cận truyền thông và xây dựng hệ thống đại lý chuyên nghiệp, Dongfeng có nguy cơ lặp lại kịch bản của những thương hiệu đi trước, để lại sự nuối tiếc cho một dải sản phẩm vốn có nhiều tiềm năng về mặt công nghệ.