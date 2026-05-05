Hãng xe thể thao sắp vào Việt Nam giảm giá 'sập sàn' cho sedan điện

Phiên bản R cao cấp nhất của sedan điện Lotus Emeya đang được đại lý khuyến mại cao nhất 40% giá trị ban đầu.

Theo Carscoops, Lotus - thương hiệu xe Anh hiện sở hữu bởi tập đoàn Geely của Trung Quốc - đang phát triển các phiên bản hybrid dành cho sedan Emeya và SUV Eletre.

Trong thời gian chờ đợi các phiên bản lai xăng-điện này ra mắt thị trường châu Âu, hệ thống đại lý Lotus ở Anh đang phải nỗ lực tìm kiếm khách hàng cho phiên bản thuần điện của Emeya và Eletre.

Thông tin từ Autotrader cho thấy hiện có 15 chiếc sedan điện Lotus Emeya mới hoàn toàn đang được rao bán tại đại lý với khoản ưu đãi giảm giá khá lớn.

Hầu hết khuyến mại giá trị lớn xuất hiện ở phiên bản Emeya R cao cấp nhất. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận đến lúc này dành cho một mẫu xe màu Kaimi Grey tại đại lý Endeavour Lotus West London.

Ban đầu, xe có giá 140.105 bảng Anh (tương đương 189.330 USD ) nhưng đang được rao bán với giá 89.950 bảng Anh, tương đương 121.550 USD . Như vậy, chiếc Lotus Emeya R này đang được giảm đến 40% giá trị ban đầu.

Một đại lý khác cũng đang bán chiếc sedan điện Lotus Emeya R với khoản ưu đãi 43.755 bảng Anh, tương đương 59.130 USD .

Lotus Emeya R sở hữu thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 905 mã lực, mang lại khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đến 2,8 giây.

Chuyên trang Carscoops lưu ý cái tên Emeya R thuộc về phiên bản cũ, do Lotus hiện tại đã chuyển đổi cách đặt tên phiên bản, từ Base, S và R trở thành 600 và 900, tương ứng với công suất đầu ra.

Hiện, Lotus Emeya 900 Sport mới hoàn toàn có giá 129.990 bảng Anh (tương đương 175.660 USD ), trong khi phiên bản 900 Carbon được bán với giá 139.990 bảng Anh ,tương đương 189.180 USD .

Dữ liệu tại Anh cho thấy không phải chỉ bản cũ của Lotus Emeya mới có chương trình ưu đãi. Các đại lý đang khuyến mại 15.000 bảng Anh (xấp xỉ 20.300 USD ) cho một chiếc Emeya 600 GT - phiên bản vốn được niêm yết ở giá 95.000 bảng Anh (tương đương khoảng 128.400 USD ).

Hiện tại, hãng xe thuộc tập đoàn Geely đang phát triển phiên bản hybrid của sedan Emeya. Mẫu xe này dự kiến sở hữu các thông số kỹ thuật tương đương Lotus For Me - phiên bản trang bị hệ truyền động hybrid của Lotus Eletre đang có mặt tại thị trường Trung Quốc.

Hệ truyền động hybrid trên mẫu SUV này là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L, motor kép 900 V và gói pin 70 kWh, cho công suất đầu ra tối đa 939 mã lực.

Phiên bản hybrid của Lotus Eletre dự kiến có mặt tại các thị trường phương Tây trong năm nay, trước khi Lotus Emeya Hybrid chính thức trình làng sau đó không lâu.

Lotus sắp có mặt tại thị trường Việt Nam với showroom đầu tiên đặt ở TP.HCM.