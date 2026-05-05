Sẽ ra sao khi lốp xe tích hợp công nghệ AI?

Công nghệ Cyber Tyre trên lốp xe Pirelli giúp ôtô có khả năng ứng phó tức thời với môi trường xung quanh.

Theo Carscoops, hãng lốp Pirelli của Italy vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác cùng công ty công nghệ Univrses của Thụy Điển. Động thái này nhằm hướng đến nâng cao công nghệ Cyber Tyre thông qua tích hợp kỹ thuật chuyên môn của Univrses và các hệ thống thị giác máy tính dựa trên AI.

Cyber Tyre là hệ thống phần cứng và phần mềm tích hợp của Pirelli nhằm hỗ trợ các hệ thống trợ lái, cho phép giám sát mặt đường. Không chỉ giới hạn trong tính năng giám sát áp suất lốp cao cấp, hệ thống này còn đi kèm vô số cảm biến, bao gồm vài cảm biến nằm bên trong lốp xe.

Tuy nhiên, những cảm biến này dường như chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn. Các cảm biến khác, chẳng hạn camera, cũng cần thiết để hệ thống Cyber Tyre hoạt động ổn định.

Phần mềm là điểm mà công nghệ 3DAI của Univrses bắt đầu “tham gia”, cung cấp cho xe tự hành khả năng nhận thức, bao gồm các tính năng như Định vị 3D, Bản đồ hóa 3D hay Học hỏi sâu về không gian.

Theo Carscoops, điều này đồng nghĩa ôtô trang bị lốp xe công nghệ Cyber Tyre của Pirelli sẽ không chỉ biết chính xác vị trí trên bản đồ, mà còn có thể học cách ứng phó tức thời với môi trường xung quanh, ít nhất về mặt lý thuyết.

Trước đó vào năm 2025, Pirelli và cùng với cùng Puglia của Italy đã khởi động một chương trình thí điểm giám sát mạng lưới đường bộ vào năm 2025, kết hợp dữ liệu Cyber Tyre với thị giác máy tính của Univrses nhằm xây dựng một bản đồ, trong đó liên tục cập nhật tình trạng cơ sở hạ tầng trên khắp tuyến đường trong vùng.

Theo Carscoops, thử nghiệm này là dấu hiệu cho thấy công nghệ Cyber Tyre đang được phát triển theo hướng chuyên sâu. Như vậy nhiều khả năng, việc lốp xe trở thành một phần của mạng lưới dữ liệu dẫn dắt bởi AI trong tương lai sẽ sớm diễn ra.