Người dùng hưởng lợi kép khi chọn xe máy điện

Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, xe máy điện đang trở thành lời giải kinh tế cho hàng triệu gia đình Việt.

Không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách, việc chuyển đổi sang phương tiện xanh còn tạo ra lợi ích to lớn cho cộng đồng.

Chi phí nhẹ gánh cho người dùng

Trước đây, với hai chiếc xe tay ga, gia đình anh Quảng (Hà Nội) phải đều đặn chi trả khoảng 1-1,5 triệu đồng mỗi tháng cho nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ. Khoản chi này càng trở nên khó kiểm soát khi giá nhiên liệu biến động. Vì thế, quyết định chuyển sang xe máy điện giúp gia đình anh Quảng cắt giảm đáng kể ngân sách đi lại hàng tháng.

Hiện tại, gia đình anh sử dụng bộ đôi VinFast Feliz 2025 và Evo Grand. Với xe máy điện VinFast, anh được hưởng chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 31/5/2027. Nhờ các trụ sạc công cộng V-Green ngay tại nơi làm việc, anh gần như không phát sinh chi phí nhiên liệu hàng ngày.

Sử dụng xe máy điện, người dùng không lo phát sinh chi phí nhiên liệu.

Trong khi đó, vợ anh thường hay sạc xe tại nhà nhưng chi phí cũng tiết kiệm rõ rệt. Để sạc đầy pin dung lượng 2,4 kWh trên chiếc Feliz 2025, anh thường chỉ tốn chưa tới 10.000 đồng mỗi lần sạc, theo giá điện sinh hoạt hiện hành.

“Mỗi tháng vợ tôi di chuyển khoảng 500 km, sạc điện chừng 4 lần. Tổng chi phí khoảng 40.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 500.000 đồng tiền xăng cho chiếc xe tay ga trước đây”, anh Quảng cho biết. Anh cũng nhấn mạnh thêm xe điện không cần thay dầu, không phát sinh nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ như xe xăng nên bài toán tiết kiệm càng thuyết phục hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nếu với người dùng gia đình, xe máy điện giúp giảm áp lực chi tiêu hàng tháng, thì với nhóm chạy dịch vụ, lợi ích kinh tế còn thể hiện rõ nét hơn qua từng ngày vận hành. Anh Nguyễn Quốc Huỳnh, một tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết cuộc sống của anh “dễ thở” hơn hẳn từ khi đổi sang chiếc Feliz II.

“Trước đây tiền xăng có thời điểm lên tới 130.000 đồng/ngày. Từ khi chuyển sang xe điện, tôi vừa được miễn phí đổi pin, vừa được miễn phí thuê pin, lại vừa được miễn phí cả sạc pin, bây giờ ra đường chạy xe thu về gần như toàn bộ doanh thu”, anh Huỳnh nói.

“Thuốc giải” cho những đô thị nghẹt thở vì bụi mịn và tiếng ồn

Bên cạnh chi phí, nhiều chủ xe điện thừa nhận một trong những lý do quan trọng thúc đẩy mọi người "bỏ xăng, lên điện" là mong muốn chung tay vì môi trường.

“Mỗi khi tắc đường là hàng trăm động cơ thi nhau nổ máy tạo tiếng ồn, khói bụi khiến người đi đường mệt mỏi. Nếu mỗi người không thay đổi thói quen di chuyển thì chính thế hệ con cháu phải gánh chịu hậu quả nặng nề”, chị Lan (TP.HCM) chia sẻ.

Bảo vệ môi trường là lợi ích nhiều người hướng đến khi chọn xe điện.

Thực tế trong nhiều năm, Hà Nội và TP.HCM liên tục có tên trong danh sách những đô thị ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thường xuyên chạm ngưỡng trên 250 - mức “rất có hại cho sức khỏe”. Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khí thải từ phương tiện giao thông, trong đó phần lớn là xe xăng, là một trong những nguyên nhân chính, đóng góp tới 15% lượng bụi mịn PM và 23% bụi đường.

Theo giới chuyên gia, các số liệu này cho thấy áp lực môi trường sẽ tiếp tục gia tăng nếu giao thông đô thị vẫn phụ thuộc lớn vào động cơ đốt trong. Giữa vòng vây của khói bụi và tiếng ồn, sự xuất hiện của xe máy điện không đơn thuần là một giải pháp công nghệ mới, xanh, sạch hơn, mà còn là “liều thuốc giải” cho chuyển đổi xanh.

“Xe điện không phát sinh khí thải tại chỗ, giảm được mật độ ô nhiễm trong khu vực đô thị vì đây là khu vực tập trung dân cư rất lớn”, tiến sĩ Trần Hữu Minh, chuyên gia giao thông, nhận định.

Bên cạnh đó, xe máy điện còn mang đến đặc quyền mà xe xăng không có: Sự yên tĩnh. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy khi xe máy điện thay thế hoàn toàn xe máy xăng, tỷ lệ tiếng ồn đạt ngưỡng quy chuẩn 70 dB(A) có thể tăng từ 12,2% lên 41,9%.

Với những lợi ích về chi phí, khí thải và tiếng ồn, xe máy điện đang trở thành lựa chọn góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhiều gia đình và cộng đồng.