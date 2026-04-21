Hyundai và Kia lập kỷ lục doanh số tại Ấn Độ trong quý I/2026 nhờ đà phục hồi nhu cầu và chiến lược tập trung vào các dòng SUV.

Theo The Korea Herald, Hyundai và Kia vừa ghi nhận doanh số bán hàng theo quý cao kỷ lục tại thị trường Ấn Độ, nhờ nhu cầu nội địa phục hồi và danh mục xe SUV ngày càng hấp dẫn.

Hyundai và Kia 'thắng lớn' tại Ấn Độ nhờ làn sóng SUV

Theo thông tin từ các đơn vị địa phương, Hyundai bán được 208.275 xe, trong khi Kia đạt 84.316 xe trong quý I/2026, nâng tổng doanh số 2 hãng lên gần 300.000 xe - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong quý I/2026, Hyundai đã bán được 208.275 xe tại thị trường Ấn Độ, ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe như Verna và Exter, cùng với danh mục sản phẩm được nội địa hóa.

Doanh số nội địa của Hyundai tại Ấn Độ tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 166.578 xe và cũng là kỷ lục theo quý. Xuất khẩu của hãng tăng 9,4% lên 41.697 xe. Riêng trong tháng 3/2026, Hyundai bán được 55.064 xe tại thị trường nội địa, mức cao nhất theo tháng mà hãng từng đạt được.

Trong khi đó, Kia cũng ghi nhận quý I/2026 thành công nhất tại Ấn Độ với doanh số tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số tháng 3/2026 của hãng tăng 14,5%, đạt 29.112 xe, thiết lập thêm một kỷ lục mới theo tháng.

Thành tích của Kia trong quý I/2026 đạt 84.316 xe tại Ấn Độ. Đáng chú ý, Kia Seltos thế hệ mới đã trở thành mẫu xe chủ lực khi doanh số hàng tháng vượt mốc 10.000 xe.

Kết quả này của 2 hãng xe Hàn Quốc chủ yếu đến từ chiến lược tập trung vào các dòng SUV. Hyundai ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe như Verna và Exter, cùng với danh mục sản phẩm được nội địa hóa. Với Kia, tăng trưởng được dẫn dắt bởi Seltos, bên cạnh sự đóng góp của Sonet và Carens. Đáng chú ý, Kia Seltos thế hệ mới đã trở thành mẫu xe chủ lực khi doanh số hàng tháng vượt mốc 10.000 xe.

Triển vọng của Hyundai và Kia tại Ấn Độ

Ấn Độ hiện là thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới và là động lực tăng trưởng quan trọng đối với cả 2 thương hiệu, nhờ thu nhập tầng lớp trung lưu gia tăng và tỷ lệ sở hữu xe còn nhiều dư địa. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng cũng đang dịch chuyển sang các mẫu xe có cấu hình cao hơn, với yêu cầu ngày càng lớn về tính năng và an toàn.

Ấn Độ hiện là thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới và là động lực tăng trưởng quan trọng đối với cả 2 thương hiệu. Để tận dụng đà tăng trưởng này, Hyundai và Kia đang mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp cũng như mạng lưới bán hàng và dịch vụ.

Để tận dụng đà tăng trưởng này, Hyundai và Kia đang mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp, đồng thời tăng cường mạng lưới bán hàng và dịch vụ. Kia đã xây dựng 862 điểm tiếp cận trên toàn quốc nhằm cải thiện khả năng phục vụ khách hàng, trong khi Hyundai tập trung phát triển công nghệ xe kết nối và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ông Tarun Garg, CEO của Hyundai Motor India, cho biết: "Sau khi đạt doanh số nội địa theo quý kỷ lục, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định thông qua việc ra mắt các mẫu xe mới và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm".