Phân khúc nào xe hybrid bán chạy hơn cả xe xăng?

Ở phân khúc này, những chiếc xe hybrid bán được nhiều gấp gần 5 lần so với phiên bản chạy xăng.

Xe hybrid là nhóm phương tiện mới tại thị trường Việt, đang ghi nhận đà tăng trưởng ổn định trong năm qua. Tuy nhiên nếu để đặt lên bàn cân doanh số, cùng một mẫu xe, phiên bản hybrid vẫn chưa thể bằng tùy chọn máy xăng.

Tuy nhiên có một phân khúc mà khi tách lẻ doanh số theo tháng, nhóm xe hybrid lại đang dẫn đầu - sedan cỡ D.

Nhóm xe "lụi tàn"

So với các phân khúc SUV, nhóm xe gầm thấp, đặc biệt là sedan cỡ D tầm giá một tỷ đồng là phân khúc gặp ảnh hưởng nặng nề nhất trước sự xoay chuyển nhu cầu của thị trường.

Trong tháng 4, Kia K5 tiếp tục không được báo cáo doanh số riêng lẻ mà vào cùng nhóm "Xe khác", một tên gọi như dành cho những mẫu xe bán chậm cùng Kia K3 và Grand i10. Mazda6 cũng đã bị loại bỏ khỏi dải sản phẩm của thương hiệu tại Việt Nam.

Kia K5 hay Mazda6 đều đã biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh số của VAMA theo những cách khác nhau. Ảnh: Thaco.

Toyota Camry và Honda Accord là 2 cái tên còn ở lại, gồng gánh cho phân khúc này. Trong số này, Accord không ghi nhận thêm bất kỳ lượt bán nào vào tháng 4, tiếp tục chuỗi "trắng doanh số" từ đầu năm.

Toyota Camry hiện có thể xem là chiếc sedan D duy nhất bán được, và cũng là mẫu sedan hiếm hoi có thêm phiên bản mới, ghi nhận doanh số tốt. Trong tháng 4, hãng bán được tổng 137 chiếc Camry, nâng tổng lượng xe giao đến tay khách hàng từ đầu năm lên mốc 368 chiếc.

Xe hybrid bán chạy hơn xe xăng

Đáng nói trong tổng doanh số của Toyota Camry, phiên bản hybrid đang là cái tên bán tốt hơn hẳn so với tùy chọn chạy xăng. Cụ thể, Toyota Camry bản hybrid bán được 115 chiếc trong tháng 4, trong khi tùy chọn xe xăng ghi nhận doanh số đạt 22 chiếc.

Tính đến hết tháng 4, Toyota bán được 61 chiếc Camry chạy xăng, và 297 chiếc Camry hybrid. Đây có thể xem là một kết quả không quá bất ngờ bởi với tệp khách hàng của sedan D hay cụ thể là Toyota Camry, việc sẵn sàng chi một số tiền nhỉnh hơn hẳn để sở hữu Camry thiết kế mới, hệ truyền động mới là điều dễ hiểu.

Đây từng được xem là cái tên vàng trong dàn xe được các "doanh nhân" lựa chọn nhờ vẻ ngoài sang trọng. Với hệ truyền động hybrid, mẫu xe còn tăng khả năng vận hành êm ái hơn, đảm bảo cho các chuyến công tác đường dài.

Toyota Camry hybrid ghi nhận doanh số cao gấp nhiều lần phiên bản chạy xăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Thực tế, kết quả doanh số của Toyota Camry đã phản ánh rõ nét diện mạo mới của phân khúc sedan cỡ D. Khi Mazda6 rời khỏi cuộc chơi và các đối thủ khác như Honda Accord rơi vào tình trạng "trắng doanh số", Camry không chỉ gánh vác cả phân khúc mà còn dẫn dắt xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Việc doanh số bản hybrid cao gấp hơn 5 lần bản chạy xăng trong tháng 4 cho thấy nhóm khách hàng của Camry, vốn là những doanh nhân hoặc công chức có điều kiện, không còn quá đặt nặng vấn đề chênh lệch giá mua ban đầu. Thay vào đó, họ ưu tiên những trải nghiệm vượt trội mà hệ truyền động xăng lai điện mang lại, là sự tĩnh lặng trong khoang lái khi di chuyển đô thị và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu trong những chuyến đi dài.

Với đà tăng trưởng này, Toyota Camry hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục là "ngôi sao đơn độc" duy trì sức sống cho dòng sedan truyền thống trước làn sóng SUV hóa đang càn quét thị trường Việt.