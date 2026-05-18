Lái xe máy giờ cao điểm, cẩn thận loạt lỗi quen dễ dính phạt nguội

Dưới sự giám sát của hệ thống camera AI, những lỗi vi phạm khi lái xe máy trong đô thị giờ cao điểm đều bị ghi lại rõ nét. Tài xế cần thấu hiểu luật để tránh bị phạt.

Khi di chuyển trong đô thị, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, người lái xe máy thường có xu hướng muốn tiết kiệm thời gian, vô tình vi phạm các lỗi giao thông quen thuộc.

Hiện nay với hệ thống camera AI được lắp đặt dọc các tuyến đường, những lỗi vi phạm này đã được ghi nhận rõ nét thông qua các "mắt thần" hoạt động không ngừng nghỉ.

"Leo lề"

Lái xe trên vỉa hè trước đây có thể xem là tình trạng xuất hiện dày đặc ở các tuyến phố, đặc biệt vào thời gian tan tầm, cao điểm. Dù hiện nay tình trạng này đã giảm bớt khá nhiều, tuy nhiên khi đường phố đông đúc hơn, một số người vẫn còn có xu hướng tiết kiệm thời gian, chọn lái xe lên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Hành động điều khiển xe máy trên vỉa hè bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo quy định, mức phạt hành chính của lỗi này dao động 4-6 triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Ngoài ra người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm bị trừ thêm 2 điểm trên tổng điểm của giấy phép lái xe.

Nếu bị trừ toàn bộ điểm trong một năm, người dùng bị cấm điều khiển xe máy trong 6 tháng, phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức pháp luật, trật tự an toàn giao thông để phục hồi điểm.

Vượt đèn đỏ

Hành vi vượt đèn đỏ là một trong những lỗi vi phạm bị ghi nhận nhiều nhất trong khoảng thời gian camera tích hợp AI vừa được lắp đặt. Đặc biệt tại các nút giao khi đèn tín hiệu báo đỏ còn 3-5 giây, nhiều người lái đã nhanh chóng "vặn ga", mang tâm lý sớm thoát khỏi đám đông, chạy nhanh.

Hành vi vượt đèn đỏ thường được ghi nhận tại các nút giao khu vực nội đô. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Nghị định 168, người lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do vượt đèn đỏ, mức phạt hành chính lên đến 10-14 triệu đồng và mất 10 điểm giấy phép lái xe.

Chở quá số người quy định

Tình trạng chở quá số người quy định, hay còn gọi là "tống 3" hay thậm chí "tống 4" trên một chiếc xe máy vẫn diễn ra khá phổ biến ở một số nơi, đặc biệt vào khung giờ buổi tối.

Hành vi chở quá số người quy định (từ 03 người trở lên trên xe) không chỉ gây mất thăng bằng, khó xử lý tình huống khẩn cấp mà còn đối mặt với mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Hành vi "tống 3", "tống 4" khiến người lái bị phạt đến 600.000 đồng. Ảnh: Việt Hà.

Ngoài ra, nếu vi phạm này dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển xe còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe theo quy định. '

Lạng lách, đánh võng

Tại một số tuyến phố, các bạn trẻ đôi lúc có thói quen lạng lách, đánh võng. Đây được xem là hành vi cực kỳ nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng của người điều khiển phương tiện mà còn tăng nguy cơ va chạm với các xe xung quanh.

Bên cạnh phạt tiền, người vi phạm còn bị tước Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần có thể bị tịch thu phương tiện tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Có thể nói, sự hiện diện của các "mắt thần" AI dọc các tuyến phố đồng nghĩa với việc mọi hành vi lách luật để tiết kiệm vài phút di chuyển đều phải trả giá bằng những biên bản phạt nguội gửi về tận nhà.

Trong bối cảnh các quy định về trật tự an toàn giao thông ngày càng siết chặt, việc tự giác nâng cao ý thức ứng xử trên đường chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng.