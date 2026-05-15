Bị phạt 15 triệu đồng vì 'biểu diễn' môtô trái phép dưới lòng đường

Người điều khiển môtô trong đoạn clip lan truyền trên mạng đã thừa nhận vi phạm và bị CSGT xử lý đúng quy định.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT cho biết đã xác minh, xử lý trường hợp nam thanh niên sử dụng lòng đường để "biểu diễn" môtô trái phép.

Cụ thể, người này bị lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác trái phép, bị phạt 10-15 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quy định này ghi nhận tại khoản 12 Điều 12 Nghị định 168, trong đó hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng.

Người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 12 Nghị định 168.

Người điều khiển môtô bị xử phạt do sử dụng lòng đường trái phép. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của người điều khiển môtô biển kiểm soát đầu 29A1 đã sử dụng lòng đường để "biểu diễn". Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội (Đội CSGT đường bộ số 5) nhận ý kiến chỉ đạo từ Cục CSGT và tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình làm việc, người điều khiển môtô trong đoạn clip đã thừa nhận hành vi sử dụng tạm thời lòng đường trái phép để thực hiện mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Qua kiểm tra giấy tờ, người điều khiển phương tiện cũng xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe hợp lệ theo quy định.

Do vậy, người vi phạm chỉ bị xử phạt lỗi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác, theo quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định 168.