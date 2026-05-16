Stellantis được cho là đang cân nhắc hợp tác với Huawei và JAC Motors để phát triển xe điện cho Maserati, và người Italy đóng vai trò thiết kế.

Một báo cáo mới đây cho rằng Stellantis đang đàm phán với các đối tác Trung Quốc để phát triển thế hệ xe Maserati tiếp theo, trong đó phần thiết kế vẫn do các chuyên gia Italy đảm nhiệm, còn kỹ thuật và sản xuất có thể chuyển sang quốc gia châu Á.

Xe điện tương lai của Maserati sẽ lai Trung Quốc?

Maserati vốn nổi tiếng với lịch sử lâu đời và di sản đậm sắc Italy. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Yunjian Insight, thương hiệu này cùng tập đoàn mẹ Stellantis đang thảo luận với Huawei và JAC Motors để phát triển các mẫu xe năng lượng mới (NEV).

Từng "vỗ ngực" tự hào với vị thế một thương hiệu mang đậm sắc Italy, Maserati có thể phải sử dụng công nghệ từ Trung Quốc cho các mẫu xe điện hóa tương lai, trong khi vị thế của người Italy thu gọn ở thiết kế và làm hình ảnh.

Mô hình hợp tác được cho là tương tự liên minh Harmony Intelligent Mobility của Huawei, nơi nhiều thương hiệu xe cùng sử dụng nền tảng công nghệ nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

Theo báo cáo, Huawei sẽ đảm nhận việc phát triển công nghệ cốt lõi và định hướng sản phẩm, trong khi JAC chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển cũng như sản xuất. Về phía Maserati, hãng sẽ tập trung vào thiết kế và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, vai trò của Italy trong các mẫu Maserati tương lai có thể bị thu hẹp đáng kể, chủ yếu còn lại ở phần thiết kế và nhận diện. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến những hãng xe "Anh Quốc" như MG hay Lotus, vốn có thương hiệu xuất phát từ châu Âu nhưng công nghệ đến từ các đối tác Trung Quốc.

Hợp tác với Trung Quốc - bước đi quen thuộc của Stellantis

Đây không phải là lần đầu tiên Stellantis hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Tập đoàn này từng mua 21% cổ phần của Leapmotor vào năm 2023 và sau đó mở rộng thỏa thuận nhằm sản xuất xe điện cho thị trường châu Âu từ năm 2028.

Sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ, Stellantis bắt đầu cắt giảm mức độ ưu tiên về tự chủ tài chính của nhiều thương hiệu con. Gần đây nhất, tập đoàn này công bố 4 thương hiệu được "ưu tiên", trong đó không có Maserati.

Ngoài ra, một mẫu SUV điện mang thương hiệu Opel cũng đang được phát triển chung, dự kiến sản xuất tại nhà máy Zaragoza ở Tây Ban Nha. Nếu dự án Maserati được triển khai, mô hình hợp tác nhiều khả năng cũng sẽ như vậy, nhưng áp dụng cho phân khúc cao cấp hơn.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng có 2 mẫu xe đang trong giai đoạn lên kế hoạch ban đầu. Một mẫu dự kiến được bán tại thị trường Trung Quốc dưới thương hiệu Maextro, trong khi mẫu còn lại sẽ được điều chỉnh hoặc thiết kế lại để mang thương hiệu Maserati và phân phối toàn cầu. Các cuộc thảo luận được cho là đã bắt đầu từ đầu năm 2025 và một số hoạt động nghiên cứu phát triển sơ bộ đã được tiến hành.

Maserati không còn được ưu ái, tương lai mập mờ

Trong bối cảnh hiện tại, sự hợp tác này có thể đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của Maserati. Doanh số của hãng đã giảm mạnh trong những năm gần đây, với chỉ 11.127 xe được bán ra trong năm vừa qua, giảm tới 58% so với năm trước đó.

Với doanh số ngày càng kém, Maserati bỗng trở thành "con ghẻ" của Stellantis. Ngoài việc không còn quyền tự quyết về mặt tự chủ tài chính, hãng xe này còn phải sử dụng lại các công nghệ từ Trung Quốc thay vì nền tảng cốt lõi của người Italy.

So với đỉnh cao khoảng 49.000 xe vào năm 2017, mức sụt giảm là rất đáng kể. Tại thị trường Trung Quốc, nơi từng tiêu thụ gần 14.500 xe vào năm 2017, doanh số hiện chỉ còn hơn 1.000 xe mỗi năm, cho thấy sự suy yếu rõ rệt.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về kiểu dáng hay phân khúc của các mẫu xe mới, dù đó có thể là SUV, sedan hay xe thể thao. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng yếu tố "Italy" trong những chiếc xe này có thể chỉ còn thể hiện qua tên gọi, trong khi phần lớn giá trị công nghệ và sản xuất đến từ Trung Quốc.

Thay vì khai tử hay bán Maserati cho các bên thứ ba, Stellantis chọn việc chia sẻ nền tảng, thậm chí là công nghệ đến từ Trung Quốc thay vì "bản sắc" của thương hiệu.

Phản hồi trước các thông tin trên, Stellantis cho biết trong một tuyên bố rằng họ thường xuyên trao đổi với nhiều đối tác trong ngành trên toàn cầu nhằm mang lại các lựa chọn di chuyển tốt nhất cho khách hàng, nhưng từ chối bình luận về các tin đồn cụ thể.