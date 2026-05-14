BYD đàm phán với các hãng xe châu Âu để tiếp quản nhà máy

Hãng xe Trung Quốc BYD đang tìm cách mở rộng sản xuất tại châu Âu bằng việc đàm phán tiếp quản các nhà máy của Stellantis và một số đối tác khác.

Hãng xe Trung Quốc BYD đang tiến hành đàm phán với Stellantis cùng một số nhà sản xuất ôtô châu Âu khác nhằm tiếp quản các nhà máy hoạt động kém hiệu quả trong khu vực. Thông tin này được Bloomberg dẫn nguồn từ lãnh đạo phụ trách thị trường quốc tế của BYD.

Mục tiêu của BYD là tận dụng các cơ sở sản xuất sẵn có để mở rộng nhanh chóng sự hiện diện tại châu Âu, thay vì xây dựng hoàn toàn từ đầu.

Theo bà Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành của BYD, công ty đang thảo luận về khả năng tiếp quản các nhà máy tại những quốc gia châu Âu. Mục tiêu của thương hiệu là tận dụng các cơ sở sản xuất sẵn có để mở rộng nhanh chóng sự hiện diện tại "lục địa già", thay vì xây dựng hoàn toàn từ đầu.

Bà Li cho biết BYD ưu tiên vận hành các nhà máy một cách độc lập thay vì thành lập liên doanh. "Rất khó để hợp tác và phải xin phép đối tác cho mọi quyết định. Chúng tôi muốn tự mình điều hành mọi thứ. BYD có thể hợp tác với các hãng xe khác trong việc cung cấp pin hoặc các lĩnh vực khác, nhưng không phải trong sản xuất", bà phát biểu tại hội nghị Future of the Car do Financial Times tổ chức ở London.

Vì sự yếu kém về mặt lãnh đạo, doanh số của các thương hiệu con thuộc Stellantis càng lúc càng sụt giảm, khiến tập đoàn này phải tái cấu trúc, sa thải CEO và giờ đây đàm bán để "bán đứt" các nhà máy dư thừa tại châu Âu cho Trung Quốc.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Stellantis và Leapmotor công bố kế hoạch sản xuất ôtô chung tại châu Âu, cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp xe điện.

Hiện tại, BYD là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới và đang hưởng lợi từ làn sóng quan tâm trở lại đối với xe điện, đặc biệt sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh do các căng thẳng tại Trung Đông. Công ty cũng đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, với doanh số tại châu Âu tăng trưởng nhanh, trong bối cảnh cạnh tranh giá khốc liệt tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Đây được xem là hồi chuông cảnh báo đối với các hãng xe châu Âu: khi hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, họ có thể tìm mọi cách để bù đắp lợi nhuận, kể cả việc bán công nghệ ngay tại "trái tim" của lục địa này cho các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Trước thông tin này, Stellantis từ chối bình luận với Reuters, đồng thời nhấn mạnh rằng hãng không phản hồi các tin đồn và thường xuyên trao đổi với nhiều đối tác trong ngành như một phần hoạt động kinh doanh bình thường. Về phía BYD, công ty chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận.