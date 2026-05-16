Cuối tháng 5, thị trường sắp đón toàn xe 'hot' - từ VinFast đến RAM

Thị trường ôtô Việt Nam nửa cuối tháng 5 dự kiến bùng nổ với hàng loạt thông tin rò rỉ về các mẫu xe mới, từ SUV điện thế hệ mới của VinFast đến Peugeot, Jeep hay RAM.

Thị trường xe Việt trong tháng 5 dự kiến sẽ trở nên cực kỳ sôi động khi vừa bước qua tuần thứ 2, hàng loạt thông tin rò rỉ về các mẫu xe sắp ra mắt đã được đăng tải rầm rộ trên trang mạng xã hội. Vậy, đâu là những cái tên sắp xuất hiện?

SUV điện mới từ VinFast

Tối ngày 15/5, VinFast bất ngờ đăng tải hình ảnh đầu xe cùng cụm từ "cùng đón chờ, 20/5/2026".

"Một điều mới đang dần được hé lộ.​ Cùng đón chờ", dòng chú thích ở bên dưới bức ảnh hé lộ xe mới của thương hiệu ôtô điện nội địa Việt.

Cách đây không lâu, những hình ảnh lái thử mới nhất của mẫu SUV của VinFast với thiết kế lạ, logo khắc tên "VF 8" cũng đã gây xôn xao mạng xã hội. Với các thông tin được xuất hiện liên tục, nhiều khả năng vào ngày 20/5 tới, VinFast sẽ chính thức giới thiệu mẫu SUV VF 8 thế hệ mới đến người dùng Việt.

Hình ảnh VinFast VF 8 thế hệ mới được rò rỉ trước đó. Ảnh: S.T.

Ở hình ảnh rò rỉ trước đó, ta có thể thấy nhiều chi tiết khác biệt về thiết kế của VF 8 thế hệ mới so với bản hiện hành.

Đầu xe được tinh chỉnh ở khu vực cản trước, đèn sương mù trước dường như sẽ được thay đổi vị trí và kiểu dáng. Mặt ca lăng cũng được điều chỉnh trở nên vuông vức hơn khi nhìn trực diện, với cặp đèn chiếu sáng chính vuốt sang 2 bên viền nắp ca pô.

Ở phía sau, phần cản lẫn khu vực đèn hậu đều được gia tăng kích thước, nhô cao lên. Những chi tiết cắt xẻ đã biến mất, thay bằng đường vuốt, bo tròn kiểu hiện đại.

Hiện chi tiết về động cơ cũng như giá bán của VinFast VF 8 thế hệ mới vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên như cách hãng xe điện Việt công bố, mọi câu trả lời sẽ sớm có lời giải đáp vào ngày 20/5 sắp tới.

Bộ đôi SUV của Peugeot

Không chờ người dùng dự đoán, Peugeot đã nhanh chóng tung ra cả hình ảnh lẫn video hé lộ thông tin sớm ra mắt bản thế hệ mới cho 2 mẫu SUV 3008 và 5008 tại Việt Nam.

Trong bài đăng ban đầu với hình ảnh cặp đèn xe vuốt sư tử đặc trưng, bên dưới phần bình luận, chính đại diện trang Peugeot cũng xác nhận 2 mẫu SUV 3008 và 5008 sắp được nâng cấp. Hai phiên bản thế hệ mới cũng dự kiến sẽ giới thiệu đến người dùng vào ngày 23/5.

Thực tế vào cuối năm 2025, 2 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của 3008 và 5008 đã được giới thiệu. Tuy nhiên so với mẫu xe tiền nhiệm, chúng không có nhiều thay đổi về cả thiết kế lẫn công nghệ.

Hai mẫu SUV nâng cấp của Peugeot sẽ được ra mắt vào 23/5. Ảnh: Thaco.

Cả 2 mẫu xe tiếp tục được trang bị động cơ 1,6 L Turbo High Pressure, công suất cực đại 165 mã lực, hộp số tự động 6 cấp EAT6.

Ở lần làm mới này, người dùng có thể sẽ kỳ vọng nhiều hơn, đặc biệt là về câu chuyện giá bán của Peugeot 3008 và 5008. Khó khăn của mẫu xe đến từ câu chuyện định vị thương hiệu và chiến lược giá.

Dù luôn đặt mình ở vị trí cao hơn các thương hiệu phổ thông cùng nhà phân phối hay các hãng xe bình dân trên thị trường, nhưng Peugeot chưa tạo được khoảng cách nhất định nếu xét về công nghệ. Về thương hiệu, hãng cũng chưa thể đặt mình cùng hạng cân với các đại diện châu Âu như BMW hay Mercedes-Benz, thậm chí là Volkswagen.

Hai cái tên lạ mà quen - RAM, Jeep

Đáng chú ý nhất phải là sự xuất hiện của 2 poster từ RAM và Jeep. Theo hình ảnh rò rỉ, vào dịp cuối tháng 5, Jeep và RAM sẽ chính thức được giới thiệu đến người dùng Việt, và lần này là dưới sự phân phối của Thaco Auto, thay vì JVA.

Trước đây, Jeep và RAM thường được định vị như 2 thương hiệu thuộc phân khúc cao của các dòng xe chơi, hướng đến nhóm khách hàng cá tính, không ngại chi tiền để sở hữu các mẫu SUV, bán tải địa hình giá không rẻ.

Các sản phẩm của Jeep hay RAM, nổi bật với 2 cái tên là Jeep Wrangler và RAM 1500 TRX được nhập khẩu và phân phối bởi JVA trong nhiều năm.

RAM và Jeep cũng dự kiến xuất hiện lần đầu tiên dưới trướng tập đoàn Thaco. Ảnh: Thaco.

Từ năm ngoái, thông tin tập đoàn Thaco muốn "thâu tóm" cả 2 thương hiệu này đã xuất hiện trong cộng đồng yêu thích ôtô, và càng được khẳng định rõ ràng khi ở đại lý lớn của Thaco tại Hà Nội, logo Jeep và RAM đã được treo lên, bên cạnh Kia hay Mazda.

Mẫu xe Jeep hay Ram dự kiến được mở bán đầu tiên từ Thaco vẫn chưa được tiết lộ. Và với định vị phân khúc cao, hướng đến nhóm khách hàng chịu chi, chịu chơi, Jeep và RAM sẽ khó có thể mang lại doanh số cao như cách Kia hay Mazda đạt được.

Tuy nhiên với tiềm lực từ Thaco, cộng với dây chuyền sản xuất sẵn có, nhiều khả năng giá bán của những mẫu xe ấn tượng như Jeep Grand Cherokee, Wrangler hay RAM 1500 TRX sẽ dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản được nhập khẩu trước đây.

Sự xuất hiện dồn dập của các thông tin rò rỉ cho thấy thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Từ những cải tiến về thiết kế của dòng xe điện quốc dân đến sự thay đổi cục diện phân khúc xe chơi cao cấp từ Mỹ, người dùng Việt hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những màn ra mắt bùng nổ sắp tới.

Câu trả lời về giá bán cũng như thông số kỹ thuật chi tiết sẽ sớm được các hãng xe giải đáp ngay trong những ngày cuối tháng 5 này.