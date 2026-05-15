Xe điện Wuling nhận 30.000 đơn cọc trong một tháng

Xe điện Wuling Bingo Pro nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng Trung Quốc dù chỉ mới ở giai đoạn mở bán trước.

Theo Car News China, liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) vừa thông báo đã nhận được hơn 30.000 đơn hàng Wuling Bingo Pro sau một tháng mở bán trước (pre-sale) kể từ ngày 14/4. Nguồn tin từ ifeng xác nhận đã có hơn 10.000 xe Bingo Pro được giao đến tay khách hàng.

Tại Trung Quốc, Wuling Bingo Pro có giá bán ở giai đoạn pre-sale dao động 58.800-72.800 NDT, tương đương 8.666- 10.729 USD . Xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 22/5 tới đây.

Wuling Bingo Pro sẽ được phân phối cùng các biến thể khác thuộc dòng Bingo, gồm Bingo tiêu chuẩn, Bingo S và bản cao cấp nhất Bingo Plus.

Theo Car News China, những nâng cấp trên Bingo Pro bao gồm ngôn ngữ thiết kế mới, được điều chỉnh theo phong cách xe điện mới của Wuling. Cụm đèn pha tròn gợi nhắc dòng Mini EV bản cải tiến, bên cạnh kích thước gia tăng để đáp ứng xu hướng ưa chuộng ôtô cỡ lớn từ người dùng.

Xe vẫn có cấu hình 5 cửa, 5 chỗ ngồi với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.050 x 1.758 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm. So với Bingo bản tiêu chuẩn, Wuling Bingo Pro chỉ đắt hơn 2.000 NDT (khoảng 295 USD ).

Khoang lái của mẫu xe điện Wuling sử dụng các bề mặt màu kem và be, kết hợp chi tiết mạ crom đem lại cảm giác hoài cổ. Tất cả phiên bản của dòng Bingo Pro được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch chạy hệ điều hành Ling OS, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói AI, kết nối thiết bị di động và điều khiển từ xa qua ứng dụng.

Wuling Bingo Pro được trang bị motor điện 87 mã lực ở cầu trước, cho phép xe chạy tối đa 130 km/h. Gói pin 31,9 kWh của Sunwoda trên các bản thấp cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 330 km theo chuẩn CLTC. Phiên bản cao sử dụng pin 37,9 kWh của Gotion, đưa phạm vi hoạt động tăng lên thành 403 km.

Wuling cho biết các bản Bingo Pro cơ sở cần 35 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin. Trong khi đó, các bản cao hơn sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng, hỗ trợ sạc nhanh 3C cho phép nạp lại cùng mức dung lượng trên trong khoảng 15 phút.

Công suất sạc AC ở tất cả phiên bản tăng gấp đôi lên mức 6,6 kW, cho phép sạc đầy từ 9 giờ ở bản cũ nay chỉ còn 6 giờ.

Theo China EV DataTracker, doanh số nội địa của Wuling đã sụt giảm mạnh kể từ đầu năm nay, khi doanh số tháng 2 và 3 thấp hơn gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Wuling hiện chịu áp lực lớn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Trong tháng 3, ôtô điện mini đóng góp gần 50% doanh số Wuling, trong đó Bingo chiếm đến gần 25% tổng doanh số. Mẫu xe điện Wuling Hongguang Mini EV dù có biên lợi nhuận thấp vẫn là mẫu xe đóng góp 25% doanh số hãng.

Trái ngược với những khó khăn tại quê nhà, Wuling đang tăng trưởng tốt tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ Latin hay Đông Nam Á.

SGMW hiện vận hành nhà máy quy mô lớn ở Indonesia để xuất khẩu xe sang các nước cùng khu vực. Một nhà máy nhỏ hơn tại Malaysia cũng đang phụ trách hoạt động lắp ráp CKD nhằm tối ưu chi phí.