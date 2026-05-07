Xe điện Wuling Bingo đang đỗ thì cháy rụi không rõ nguyên nhân

Chiếc xe điện Wuling Bingo phát hỏa rồi cháy rụi khi đang đỗ. Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.

Theo Car News China, một chiếc xe điện Wuling Bingo được báo cáo đã phát hỏa rồi cháy rụi khi đang đỗ tại Tuyên Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc) trong đợt nghỉ Lễ Quốc tế Lao động vừa qua.

Nguồn tin từ ifeng cho hay sự việc xảy ra vào ngày 3/5 khi chiếc xe điện đang đỗ tại một khu vực dân cư kết hợp thương mại. Các báo cáo cho biết không ghi nhận thương vong, nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Chủ xe cho biết chiếc xe điện được đỗ và khóa cửa từ khoảng 8h sáng, đồng thời khẳng định chiếc Wuling Bingo không được cắm sạc.

Người này cũng cam đoan chiếc xe điện đã không di chuyển trong vòng 3 giờ trước thời điểm khói bắt đầu xuất hiện lúc khoảng 11h20 tại khu vực gần hốc bánh trước bên trái và khoang dưới nắp ca-pô.

Khói xuất hiện ở khu vực gần hốc bánh trước bên trái. Ảnh: Car News China.

Lực lượng cứu hỏa cho biết sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc xe điện Wuling đã bị hư hỏng nặng sau sự cố. Khoang cabin và cấu trúc phía trước của xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chủ xe khẳng định chiếc xe điện chưa thực hiện bất kỳ thay đổi, độ chế nào và không dính vào bất kỳ vụ va chạm nào.

Đơn vị bảo hiểm sau đó thực hiện giám định và kết luận chiếc xe bị tổn thất toàn bộ. Chủ xe còn tuyên bố tất cả tiền mặt, giấy tờ và đồ dùng cá nhân trong xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe điện Wuling Bingo được xác định tổn thất toàn bộ sau vụ cháy. Ảnh: Car News China.

Đã xuất hiện những suy đoán về khả năng xảy ra hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) với gói pin cao áp hoặc do lỗi hệ thống điện, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời tại địa phương tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Nguồn tin địa phương cho biết nhân viên kỹ thuật Wuling đã có mặt tại hiện trường, thu hồi các linh kiện liên quan để tiến hành phân tích thêm. Hãng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân cháy.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi Wuling Bingo là một trong những mẫu xe điện phổ thông nổi bật hàng đầu phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc.

Wuling Bingo bán khá tốt tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Wuling.

Liên doanh SAIC-GM-Wuling gần đây mở rộng dòng sản phẩm Bingo bằng mẫu Bingo Pro, có giá bán khởi điểm 58.800 NDT (khoảng 8.600 USD ), trong khi một xe điện giá rẻ khác là Hongguang Mini EV có giá 42.800 NDT (khoảng 6.300 USD ) ở bản cập nhật.

Theo dữ liệu của China EV DataTracker, doanh số nội địa của Wuling đạt 50.546 xe trong tháng 3/2026, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giúp hãng này nắm giữ 3,1% thị phần tại Trung Quốc. Riêng với Wuling Bingo, doanh số tháng 3 của dòng xe điện này đạt 5.510 xe.