Đã có khách Việt 'chốt' xe điện Ferrari Luce, giao xe vào năm 2027?

Nhiều khả năng vào năm sau, người Việt sẽ có cơ hội nhìn thấy chiếc siêu xe điện Ferrari Luce lăn bánh trên đường.

Những chiếc siêu xe điện đầu tiên của Ferrari mang tên Luce đã thu hút lượng đơn hàng lớn sau khi mở bán dù gây nhiều tranh cãi liên quan đến thiết kế.

Nguồn tin riêng cho biết một khách hàng giấu tên tại Việt Nam đã đặt hàng thành công chiếc Luce. Xe dự kiến được mang đến Việt Nam từ đầu năm sau và sớm bàn giao đến tay khách hàng.

Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường Đông Nam Á đầu tiên chào đón mẫu liftback chạy điện mới của Ferrari.

Ferrari Luce được thiết kế dựa trên ý kiến đóng góp từ Giám đốc thiết kế Apple, ông Jony Ive. Xe được trang bị 4 motor điện, sản sinh công suất hơn 1.000 mã lực. Vận tốc tối đa của Luce đạt đến 310 km/h. Bộ pin dưới sàn xe cho phép chiếc liftback di chuyển hơn 500 km mỗi lần sạc.

Theo nguồn tin, một "đại gia" giấu tên tại Việt Nam đã đặt hàng thành công Ferrari Luce. Ảnh: Generated by AI.

Ngay từ khi chính thức giới thiệu vào 25/5, mẫu xe đã trở thành tiêu điểm của mọi cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình của Ferrari Luce không giữ được những "di sản thiết kế" của thương hiệu ngựa chồm.

Tuy nhiên, theo ông Enrico Gallier, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại của Ferrari, khách hàng mục tiêu của hãng ở dự án này không chỉ là người hâm mộ thiết kế của Ferrari truyền thống, mà còn là nhóm người có điều kiện, đã quen sử dụng xe điện.

Với giá bán lên đến 550.000 EUR, tương đương khoảng 640.000 USD , Ferrari Luce chắc chắn không phải một lựa chọn mà ai cũng có thể chạm tới. Và theo truyền thống của hãng, cũng chỉ nhóm khách hàng VIP mới đủ điều kiện để đặt hàng chiếc siêu xe chạy điện này.

Ngoài vị khách Việt đầu tiên, những người quan tâm khác có thể sẽ phải đợi từ 18-24 tháng nếu như đặt hàng thành công.