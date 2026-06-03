Cục CSGT cảnh báo về 'dạy mẹo, học mẹo' khi đào tạo lái xe

Việc làm theo các "mẹo thi" được giáo viên dạy lái xe hướng dẫn có thể khiến học viên bị đánh trượt ngay lập tức trong kỳ thi sát hạch.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an lên tiếng cảnh báo về tình trạng dạy mẹo, học mẹo nhưng khi thi sát hạch bằng lái ôtô lại bị đánh trượt.

Cụ thể, Cục CSGT cho biết qua công tác kiểm tra, giám sát trên không gian mạng đã phát hiện một số giáo viên dạy lái xe hướng dẫn học viên thực hiện bài sát hạch "Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc" theo mẹo.

Trong video này, thay vì bỏ luôn bài thi để bị trừ 25 điểm và bị đánh trượt, học viên được hướng dẫn chỉ cần điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe, chấp nhận bị trừ 10 điểm để hoàn thành bài sát hạch.

Cục CSGT nhấn mạnh việc hướng dẫn học viên như trên là không đúng thực tế và làm sai lệch mục đích của công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Việc giáo viên hướng dẫn học viên làm theo cách này cũng không bảo đảm đánh giá đúng năng lực, kỹ năng căn chỉnh thân xe khi đi vào đường hẹp của người dự sát hạch.

Cục CSGT trích dẫn nội dung tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 12/2025 của Bộ Công an, quy định trường hợp "bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe" thì sẽ bị hệ thống chấm điểm tự động trừ điểm đến mức trượt, thí sinh cũng bị sát hạch viên đình chỉ sát hạch ngay lập tức.

Việc trừ điểm khi đè vạch chỉ áp dụng trong trường hợp bánh xe (gồm cả hai bánh trước và sau) phải đi qua vùng giới hạn.

Cục CSGT khẳng định thao tác như trong video sẽ khiến học viên bị đánh trượt ngay lập tức. Ảnh: Cục CSGT.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong công tác sát hạch lái xe, Cục CSGT cho biết sẽ chỉ đạo Phòng CSGT Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch.

Nếu phát hiện thí sinh thực hiện bài sát hạch không đúng quy định, đặc biệt đối với hành vi cố tình áp dụng các "mẹo thi" nhằm đối phó với sát hạch, phải kịp thời xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Cục CSGT nhấn mạnh việc xử lý bao gồm áp dụng hình thức đình chỉ sát hạch đối với các trường hợp thuộc diện đình chỉ theo quy định.

Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe được siết chặt giai đoạn gần đây. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Trước đó, Cục CSGT cho biết trong giai đoạn thực hiện "siết" sát hạch đường trường và trình chiếu clip tai nạn giao thông, tỷ lệ người tham gia sát hạch bằng lái ôtô thi đỗ phần đường trường đã giảm 28 điểm phần trăm.

Cụ thể, Cục CSGT cho hay trong giai đoạn từ ngày 10/4 đến ngày 17/5, tỷ lệ thi đạt phần lý thuyết khi thi sát hạch bằng lái ôtô là 74%, giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thi đạt phần sa hình không đổi ở mức 65%, tuy nhiên tỷ lệ thi đỗ phần đường trường đã giảm mạnh 28 điểm phần trăm so với năm ngoái, chỉ đạt 68% người tham gia.