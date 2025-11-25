Dự thảo của Bộ Công an loại bỏ phần kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông khỏi bài thi sát hạch bằng lái xe các hạng từ B đến DE.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong nội dung dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi nội dung ở các khoản của Điều 12. Cụ thể, thí sinh tham dự sát hạch bằng lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ được xét công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch khi đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Dự thảo cũng đề cập thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, nếu không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình sẽ được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm.

Trong trường hợp thí sinh muốn sát hạch lại, phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch trước, hoặc đáp ứng một trong 3 điều kiện, bao gồm có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe, cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển sẽ được đăng ký sát hạch lại.

Bộ Công an đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nếu dự thảo này được thông qua, người tham dự kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng bằng từ B đến DE trong tương lai sẽ không phải tham gia phần kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông.

Hiện, nội dung khoản 2 Điều 12 của Thông tư 12/2025 quy định các thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch nếu đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Theo nội dung khoản 3 Điều 12 của thông tư 12/2025 hiện hành, thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả nội dung sát hạch đó và được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian một năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Cũng theo quy định hiện hành, trường hợp thí sinh không đạt một trong các nội dung sát hạch gồm lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường thì vẫn được tiếp tục sát hạch các nội dung còn lại.