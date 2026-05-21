CSGT 'siết' thi sát hạch, tỷ lệ đỗ đường trường giảm mạnh

Trong giai đoạn từ ngày 10/4 đến ngày 17/5, tỷ lệ thi đỗ phần đường trường khi thi sát hạch bằng lái ôtô chỉ đạt 68%, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin từ fanpage chính thức của Cục CSGT cho biết sau khi chính thức tiếp nhận công tác sát hạch từ ngày 1/3/2025, đơn vị đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sát hạch lái xe để cho “ra lò” những tài xế có kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức.

Trong giai đoạn thực hiện “siết” sát hạch đường trường và trình chiếu clip tai nạn giao thông, Cục CSGT cho biết tỷ lệ người tham gia sát hạch bằng lái ôtô thi đỗ phần đường trường đã giảm 28%.

Cụ thể, Cục CSGT cho hay trong giai đoạn từ ngày 10/4 đến ngày 17/5, tỷ lệ thi đạt phần lý thuyết khi thi sát hạch bằng lái ôtô là 74%, giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thi đạt phần sa hình không đổi ở mức 65%, tuy nhiên tỷ lệ thi đỗ phần đường trường đã giảm mạnh 28 điểm phần trăm so với năm ngoái, chỉ đạt 68% người tham gia.

Hình ảnh tai nạn giao thông được trình chiếu tại khu vực tổ chức thi sát hạch. Ảnh: Liên Phạm.

Cục CSGT cũng thông tin thêm, cho biết kể từ khi tiếp nhận công tác sát hạch cho đến hết ngày 7/5, tỷ lệ thi đạt chung với ôtô là 54%, xe máy ở mức 65%.

Cục CSGT cho biết việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật thật, có kỹ năng điều khiển phương tiện thật.

Việc nâng độ khó đối với sát hạch đường trường và trình chiếu các clip hậu quả TNGT cho học viên trước khi bước vào các phần thi được đánh giá mang lại hiệu ứng tích cực. Đa phần học viên đã có ý thức và trách nhiệm hơn mỗi khi đặt tay vào vô lăng ôtô hoặc vặn ga xe máy.

Cục CSGT cho biết thêm trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục đề xuất có thay đổi trong phần thi lý thuyết theo hướng tập trung vào quy tắc, đạo đức và văn hóa giao thông. Phần sát hạch đường trường sẽ bổ trợ những tình huống liên quan đến quy tắc giao thông, các vi phạm thường gặp... để tiến đến chấm dứt việc “học mẹo, thi mẹo”.