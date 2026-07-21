Liên doanh GAC Honda tại Trung Quốc gia hạn đến năm 2038

Hãng xe Nhật Bản gia hạn thêm 10 năm liên doanh GAC Honda, kéo dài quan hệ hợp tác đến năm 2038 nhằm củng cố vị thế tại Trung Quốc.

Honda vừa quyết định gia hạn thêm 10 năm thỏa thuận hợp tác với Guangzhou Automobile Group (GAC), kéo dài thời hạn của liên doanh GAC Honda đến năm 2038, trong bối cảnh doanh số tại Trung Quốc sụt giảm mạnh và áp lực cạnh tranh từ các hãng xe nội địa càng tăng.

Honda gia hợp hợp tác với GAC đến năm 2038

Theo thông báo của Honda ngày 21/7, hãng xe Nhật Bản và GAC đã ký thỏa thuận gia hạn liên doanh vào đầu tháng này. Quyết định được đưa ra khi thời hạn hiện tại của GAC Honda dự kiến kết thúc vào năm 2028, khiến việc có tiếp tục duy trì liên doanh hay không trở thành một trong những vấn đề được giới quan sát đặc biệt quan tâm.

Honda vừa quyết định gia hạn thêm 10 năm thỏa thuận hợp tác với Guangzhou Automobile Group (GAC), kéo dài thời hạn của liên doanh GAC Honda đến năm 2038.

Honda cho biết việc gia hạn sẽ giúp 2 bên "tận dụng tối đa công nghệ và nguồn lực của mỗi doanh nghiệp", qua đó tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh ôtô của hãng tại thị trường Trung Quốc.

Honda và GAC bắt đầu hợp tác từ năm 1998 khi ký thỏa thuận liên doanh kéo dài 30 năm theo tỷ lệ góp vốn 50:50. Đến năm 1999, GAC Honda chính thức đi vào sản xuất, đưa Honda trở thành nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đầu tiên lắp ráp xe tại Trung Quốc.

Honda cho biết việc gia hạn sẽ tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh ôtô của hãng tại thị trường Trung Quốc. Liên doanh này đảm nhiệm việc sản xuất và phân phối cả xe sử dụng động cơ đốt trong lẫn xe điện.

Liên doanh này đảm nhiệm việc sản xuất và phân phối cả xe sử dụng động cơ đốt trong lẫn xe điện, trong đó có các mẫu Accord, Avancier hay Vezel (HR-V) phiên bản nội địa Trung Quốc...

Tình hình kinh doanh của GAC Honda tại Trung Quốc

Trong những năm gần đây, Honda liên tục gặp khó khăn tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới khi không thể cạnh tranh về giá với các thương hiệu nội địa Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc xe điện.

Doanh số của Honda tại Trung Quốc trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 340.000 xe, giảm 26% so với năm trước và thấp hơn khoảng 60% so với mức đỉnh ghi nhận vào năm 2020.

Doanh số của Honda tại Trung Quốc trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 340.000 xe, giảm 26% so với năm trước và thấp hơn khoảng 60% so với mức đỉnh ghi nhận vào năm 2020.

Để ứng phó với đà sụt giảm này, Honda đã tạm dừng hoạt động nhà máy Hoàng Phố tại Quảng Châu. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 240.000 xe mỗi năm, và việc dừng sản xuất được xem là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu nhằm điều chỉnh năng lực sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Dù vẫn đối mặt với nhiều thách thức tại Trung Quốc, việc gia hạn liên doanh với GAC cho thấy Honda tiếp tục coi đây là thị trường chiến lược dài hạn.

Dù vẫn đối mặt với nhiều thách thức tại Trung Quốc, việc gia hạn liên doanh với GAC cho thấy Honda tiếp tục coi đây là thị trường chiến lược dài hạn. Hãng kỳ vọng việc kết hợp nguồn lực với đối tác địa phương sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang chuyển dịch mạnh sang xe điện và các công nghệ thông minh.