Honda Vario có thêm bản ghi đông trần, chưa chốt giá

Mẫu xe tay ga thể thao Honda Vario lần đầu có phiên bản trang bị ghi đông trần, trang bị động cơ xăng đạt chuẩn khí thải Euro 4.

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới cho dòng xe tay ga thể thao Honda Vario 125. Bên cạnh tùy chọn màu mới cho phiên bản Đặc biệt, Honda Vario lần đầu được trang bị ghi đông trần ở phiên bản Street, cùng với động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 trên tất cả phiên bản.

Honda Vario 125 mới sở hữu diện mạo thể thao, tạo thành từ những đường nét góc cạnh, song hành cùng thiết kế nhỏ gọn. Mẫu xe tay ga thể thao vẫn có sàn để chân dạng phẳng.

Trên phiên bản Street lần đầu ra mắt, Honda Vario 125 được trang bị ghi đông trần, lấy cảm hứng từ phong cách đường phố hiện đại. Hãng xe Nhật Bản cho biết thiết kế này mang lại tư thế ngồi tự nhiên, thoải mái cùng cảm giác kết nối rõ nét với xe.

Phần đầu và thân xe cũng có bộ tem hoàn toàn mới, gồm những mảng đồ họa sắc nét. Phiên bản Street của Honda Vario có 2 phối màu mới, gồm Đen vành cam và Đen vành trắng. Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt của xe được làm mới với các phối màu hiện đại cùng lớp sơn nhám.

Honda Vario 125 được hãng trang bị hệ thống đèn full LED, nhận diện chữ V hoàn toàn mới. Phanh đĩa phía trước dạng lượn sóng, đi cùng bộ vành thiết kế thể thao, lốp không săm kích thước rộng. Móc treo đa năng được bố trí phía trước, cùng với hệ thống khóa thông minh smartkey.

Xe cũng được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần, giao diện hiển thị trực quan, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết như tốc độ, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu... Cốp đồ dưới yên dung tích 18 lít. Cổng sạc thiết bị di động là loại Type-C.

Phiên bản mới của Honda Vario 125 được trang bị động cơ 125 cc đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4, đi cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop.

Honda Việt Nam cho biết Vario 125 bản mới sẽ chính thức bán ra thị trường từ tháng 8 tới đây. Giá bán sẽ được công bố tại thời điểm mở bán.