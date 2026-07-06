Honda lộ diện xe máy xăng mới tại Việt Nam, thiết kế cho nam giới

Bản vẽ kiểu dáng công nghiệp của một mẫu xe máy xăng vừa được Honda đăng ký bảo hộ tại Việt Nam với thiết kế hầm hố, hứa hẹn sớm ra mắt Việt Nam.

Ở Công báo sở hữu công nghiệp tháng 7 vừa được phát hành, hình ảnh một mẫu xe máy mới vừa được xuất hiện theo sở hữu của Honda Việt Nam. Điểm đáng nói đây không phải là một mẫu xe máy điện mà có vẻ là một mẫu xe chạy xăng.

Nhìn từ hình dáng bên ngoài, có thể thấy mẫu xe mới được thiết kế hầm hố với phần mặt yếm cỡ lớn, khá tương tự chiếc Honda PCX.

Đuôi xe vát nhọn cùng kiểu sắp xếp động cơ, ống xả càng củng cố nhận định đây là một mẫu xe chạy xăng, nhiều khả năng được trang bị động cơ phân khối 110 cc hoặc cao hơn, tương tự các mẫu tay ga cùng nhà.

Hình ảnh của mẫu xe máy mới của Honda. Ảnh: IP Việt Nam.

Trước đó vào năm 2025, Honda cũng từng giới thiệu mẫu Honda PCX 125 ở dạng trưng bày, nhưng chưa tiết lộ giá bán.

Honda trang bị cho mẫu tay ga này khối động cơ xăng 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 125 cc, cung cấp công suất tối đa 12,3 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Hiện chưa rõ bao giờ Honda sẽ chính thức mở bán mẫu xe này tại Việt Nam. Nếu ra mắt, đây sẽ là đối thủ mới của Yamaha Lexi hay Suzuki Burgman cũng vừa được hãng xe Nhật giới thiệu cùng ngày ra mắt chiếc Satria vào đầu tháng 7.