Cục CSGT lên tiếng về thông tin cấm người dưới 18 tuổi đi xe máy

Cục CSGT khẳng định khi Nghị định 238/2026 đi vào thực thi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được quyền điều khiển xe gắn máy (xe 2 bánh công suất nhỏ) và không bị xử phạt.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an có bài đăng khẳng định thông tin "người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt" là không chính xác.

Cục CSGT cho rằng thông tin này xuất phát từ một phần của Nghị định 238/2026, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây.

Theo đó, Điều 6 Nghị định 238/2026 đã quy định sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18 của Nghị định 168/2024, với nội dung quy định phạt tiền 400.000-800.000 đồng với "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô và các loại xe tương tự xe môtô".

Cục CSGT lý giải quy định trên của Nghị định 238/2026 được căn cứ theo phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024).

Môtô trong Luật Giao thông 2024 được định nghĩa là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy. Đối với xe ba bánh, khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg để được phân loại vào nhóm môtô.

Trong khi đó, xe gắn máy là khái niệm để chỉ xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cc; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Các mẫu xe máy điện học sinh được phân loại vào nhóm "xe gắn máy" như quy định tại Luật Giao thông 2024. Ảnh: Đan Thanh.

Như vậy, quy định về xử phạt người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển môtô và các loại xe tương tự môtô tại Nghị định 238/2026 vẫn có giá trị tương đương quy định tại Nghị định 168/2024, chỉ điều chỉnh về từ ngữ pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Giao thông 2024.

Cụ thể, nội dung Nghị định 168/2024 sử dụng mô tả rõ ràng "xe môtô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 4 kW trở lên" cho loại xe mà người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép điều khiển.

Bước sang Nghị định 238/2026, quy định trên rút gọn mô tả, chỉ còn gọi tên "xe môtô và các loại xe tương tự xe môtô" là nhóm phương tiện mà người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép điều khiển.

Từ đây, Cục CSGT khẳng định người từ đủ 16 tuổi trở lên được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định, không bị xử phạt 400.000-800.000 đồng.

Thị trường xe máy điện học sinh tại Việt Nam khá đa dạng. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện, thị trường xe máy Việt Nam có nhiều lựa chọn xe máy xăng dưới 50 cc, xe máy điện dưới 4 kW và sở hữu vận tốc thiết kế không cao hơn 50 km/h.

Ở nhóm xe máy xăng, khách Việt có thể tham khảo nhóm xe của thương hiệu SYM như Priti 50, Elite 50, Angela 50...

Thị trường xe máy điện cho học sinh đa dạng hơn, với nhóm xe của VinFast gồm Amio/Amio S, Evo Lite, Flazz, Zgoo... Bên cạnh đó, nhiều dòng xe máy điện của Yadea cũng được xếp vào nhóm xe máy điện học sinh như Omee, Ova, Ocean...

Ở nhóm thương hiệu xe máy truyền thống, Honda ICON e: cũng là mẫu xe máy điện được giới hạn công suất vận hành và tốc độ tối đa, do đó xếp vào nhóm xe gắn máy như quy định tại Luật Giao thông 2024.