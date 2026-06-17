Xe máy điện không cần bằng lái cho học sinh - nên chọn chiếc nào?

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Xe máy điện cho học sinh là các sản phẩm được giới hạn về thông số kỹ thuật với vận tốc tối đa không vượt quá 50 km/h và công suất động cơ không quá 4 kW (4.000 W). Ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, đây sẽ là những chiếc xe máy điện học sinh phù hợp mà phụ huynh có thể cân nhắc.
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Honda Icon e: là một trong những cái tên đáng nhắc đến trong phân khúc xe máy điện học sinh ở thời điểm hiện tại. Xe được trang bị một motor điện tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 48 km/h.
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Trước đây, mẫu xe có giá niêm yết khoảng 26,4 triệu đồng chưa bao gồm pin. Thế nhưng nhiều tháng gần đây, Icon e: liên tục được hưởng ưu đãi từ Honda và đại lý, đưa giá về mức dễ tiếp cận hơn, dao động 15,5-15,9 triệu đồng tùy phiên bản.
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Phiên bản nâng cấp của VinFast Flazz cũng là một mẫu xe máy điện dành cho học sinh cá tính, đặc biệt là nhóm học sinh nam yêu thích phong cách thể thao. Flazz Max được trang bị motor điện công suất 1,5 kW, công suất tối đa 48 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 85 km/lần sạc.
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Xe đang được bán tại đại lý với giá 14,99 triệu đồng, chưa bao gồm hàng loạt ưu đãi từ hãng.
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Một mẫu xe "anh em" với Flazz là Zgoo. Khác với Flazz hay Flazz Max, VinFast Zgoo sở hữu thiết kế nhẹ nhàng hơn, phù hợp với nhóm khách hàng nữ. Xe được trang bị động cơ Inhub cho công suất tối đa 1,4 mã lực, vận tốc tối đa 39 km/h. Đi cùng là bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 70 km/lần sạc.
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Hiện, VinFast ZGoo được bán tại đại lý với giá dao động 15,9 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi thu xăng đổi điện hay khuyến mại giá riêng từ cửa hàng.
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Evo Grand Lite là một tùy chọn được tinh chỉnh hiệu suất động cơ của mẫu xe máy điện ăn khách VinFast Evo Grand. Khác với bản tiêu chuẩn, tùy chọn "lite" được trang bị motor điện cho công suất 2,55 mã lực. Vận tốc tối đa của Evo Grand Lite là 48 km/h. Phạm vi hoạt động của xe nếu được lắp một viên pin là 70 km/lần sạc.
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Nhờ tinh chỉnh motor điện, giá của Evo Grand Lite cũng thân thiện hơn bản tiêu chuẩn. VinFast Evo Grand Lite được bán với giá khoảng 18 triệu đồng tại đại lý, chưa bao gồm ưu đãi.
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Yadea Vekoo trên ảnh là phiên bản đặc biệt thuộc bộ sưu tập kết hợp cùng nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn vào năm 2025. Hiện tại, mẫu xe vẫn đang được phân phối tại các đại lý Yadea, tùy vào số lượng xe tồn kho. Ngoài ra, mẫu xe còn có thêm bản Vekoo H mới, được tinh chỉnh thiết kế và hiệu suất.
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Xe được trang bị động cơ Hub cho công suất 1,2 mã lực, tốc độ tối đa 38 km/h. Vekoo không sử dụng pin mà là ắc quy Graphene TTFAR 48V 22Ah, cho phạm vi hoạt động 65 km/lần sạc. Thời gian sạc điện dao động 8-10 giờ. Vekoo được bán với giá 15,99 triệu,
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Trong khi đó, Vekoo H được lắp động cơ TTFAR 48V 30Ah nâng cấp, cho tốc độ tối đa đạt 47 km/h. Bộ pin Lithium nay xuất hiện trên Vekoo H cho phạm vi hoạt động khoảng 70 km/lần sạc. Xe được bán với giá 18,99 triệu đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.