Xe máy điện không cần bằng lái cho học sinh - nên chọn chiếc nào?

Xe máy điện cho học sinh là các sản phẩm được giới hạn về thông số kỹ thuật với vận tốc tối đa không vượt quá 50 km/h và công suất động cơ không quá 4 kW (4.000 W). Ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, đây sẽ là những chiếc xe máy điện học sinh phù hợp mà phụ huynh có thể cân nhắc.