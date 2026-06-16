Lynk & Co 900 chốt giá 3,069 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu SUV full-size Lynk & Co 900 chốt giá khoảng 3 tỷ đồng, sẵn sàng cạnh tranh cùng loạt tên tuổi ở phân khúc SUV hạng sang như Lexus LX 600 và Mercedes-Benz GLS.

Lynk & Co Việt Nam vừa chốt giá bán 3,069 tỷ đồng dành cho Lynk & Co 900 - mẫu SUV full-size trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) cùng nhiều tiện nghi cao cấp trong khoang lái.

Các kích thước dài x rộng x cao của Lynk & Co 900 lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm.

Phần đầu xe Lynk & Co 900 có cụm đèn LED ban ngày đặc trưng thương hiệu. Cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn. Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam không trang bị dải pixel có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị - vốn nằm ngang hàng và liên kết cụm đèn pha ở đầu xe.

Điểm nhấn trong khoang lái Lynk & Co 900 là cụm màn hình nổi kích thước 30 inch, độ phân giải 6K, bắt đầu từ giữa táp-lô và trải dài sang khu vực ghế phụ. Trên trần xe, Lynk & Co 900 có thêm một màn hình kích thước 30 inch và độ phân giải 6K, phục vụ nhu cầu giải trí cho hành khách phía sau.

Ghế đơn tại hàng 2 của Lynk & Co 900 có khả năng xoay 180 độ, cho phép tối ưu không gian sử dụng và hỗ trợ ra vào xe.

Lynk & Co 900 còn được trang bị tủ lạnh mini, tích hợp vào bệ trung tâm giữa 2 ghế hàng đầu. Xe có đế sạc đôi, đèn viền nội thất.

Hệ truyền động PHEV của Lynk & Co 900 gồm động cơ xăng 2.0L và các motor điện, cho công suất đầu ra 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Gói pin dung lượng 52,38 kWh cho phép hoạt động thuần điện trên quãng đường tối đa 220 km/lần sạc.

Lynk & Co 900 được bảo hành 72 tháng hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Pin cao áp, động cơ điện và bộ điều khiển động cơ điện của mẫu SUV full-size được bảo hành 96 tháng hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Với kích thước như trên cùng định vị hạng sang, Lynk & Co 900 có thể cạnh tranh cùng các mẫu xe như Lexus LX 600 hay Mercedes-Benz GLS.