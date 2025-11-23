Cận cảnh Lynk & Co 08 - SUV PHEV gần 1,4 tỷ cạnh tranh Ford Everest

Sự xuất hiện của Lynk & Co 08 bổ sung thêm lựa chọn PHEV trong phân khúc SUV cỡ D, bên cạnh Kia Sorento PHEV ( 1,399 tỷ đồng ). Với giá bán 2 phiên bản lần lượt 1,299 và 1,389 tỷ đồng , Lynk & Co 08 cũng cạnh tranh cùng loạt SUV cỡ D như Ford Everest (1,099- 1,545 tỷ đồng ), Hyundai Santa Fe (1,069- 1,365 tỷ đồng ), Mazda CX-8 (từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng ) hay Skoda Kodiaq (1,45- 1,48 tỷ đồng ) và BYD Sealion 8 ( 1,569 tỷ đồng ).