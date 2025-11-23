Cận cảnh Lynk & Co 08 - SUV PHEV gần 1,4 tỷ cạnh tranh Ford Everest

|
Thương hiệu Lynk & Co thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc gần đây ra mắt Lynk & Co 08 - mẫu SUV cỡ D trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV). Xe có 2 phiên bản, trong bài là bản Halo cao cấp nhất với giá 1,389 tỷ đồng.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Lynk & Co 08 lần lượt 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.848 mm. Khối lượng bản thân của Lynk & Co 08 đạt trên 2,1 tấn. Do có gói pin ở gầm xe, khoảng sáng gầm của mẫu SUV cỡ D khiêm tốn ở mức 186 mm.
|
Đầu xe Lynk & Co 08 khá đơn giản nhưng sở hữu thiết kế đặc trưng thương hiệu.
|
Trên nắp ca-pô của Lynk & Co 08 là cụm đèn LED định vị ban ngày Dawn Light đặc trưng. Hệ thống chiếu sáng chính dạng LED Matrix, tự động điều chỉnh góc chiếu. Đèn báo rẽ trên Lynk & Co 08 có hiệu ứng dòng nước chảy.
|
Đuôi xe Lynk & Co 08 sở hữu thiết kế gọn gàng, điểm nhấn là cụm đèn hậu Penetrating Energy Cube chạy ngang xuyên suốt.
|
Mâm xe khí động học, đường kính 19 inch hoặc 21 inch tùy phiên bản. Ở phiên bản Halo cao cấp nhất, Lynk & Co 08 sử dụng mâm 21 inch kèm bộ lốp thông số 255/40.
|
Một vài chi tiết điểm nhấn khác ở ngoại hình Lynk & Co 08 gồm tay nắm cửa ẩn hay ốp hông tích hợp bệ đỡ gương chiếu hậu màu đen có tên thương hiệu bên trong.
|
Khoang lái của Lynk & Co 08 là sự tối giản các phím bấm vật lý. Gần như toàn bộ thao tác đều được thực hiện qua màn hình cảm ứng trung tâm, có kích thước 15,4 inch với độ phân giải 2.5K.
|
Vô lăng 3 chấu nhỏ gọn với thiết kế đáy phẳng khá thể thao. Trên vô lăng bố trí các phím bấm điều chỉnh âm lượng, hệ thống kiểm soát hành trình hay phím ra lệnh giọng nói.
|
Trên vô lăng có trang bị cảm biến phục vụ hệ thống giám sát lái xe. Nằm sau vô lăng là cần số điện tử dạng thanh.
|
Khoang cabin Lynk & Co 08 trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, bao gồm loa tựa đầu ở hàng ghế trước.
|
Bộ ghế ngồi của Lynk & Co 08 phiên bản Halo bọc da Nappa.
|
Hàng ghế trước chỉnh điện, có nhớ vị trí, tích hợp chức năng sưởi, làm mát và massage.
|
Hàng ghế sau bố trí 3 chỗ ngồi, có thể gập 60:40 để nâng dung tích khoang hành lý từ 545 lít lên thành 1.277 lít.
|
Hàng ghế sau trang bị móc ISOFIX cố định ghế trẻ em. Hành khách tại hàng ghế này cũng có cửa gió điều hòa riêng, các cổng sạc thiết bị di động.
|
Cửa sổ trời toàn cảnh và đế sạc không dây 15 W là những trang bị tiêu chuẩn trên Lynk & Co 08.
|
Lynk & Co 08 được trang bị hệ truyền động EM-P, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.5L với motor điện, cung cấp công suất đầu ra tối đa 345 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm.
|
Sức mạnh hệ thống động cơ EM-P truyền xuống trục trước của Lynk & Co 08 thông qua hộp số 3DHT Evo chuyên dụng cho ôtô hybrid. Chiếc SUV PHEV cỡ D mất 6,75 giây để tăng tốc 0-100 km/h, tốc độ tối đa 185 km/h.
|
Lynk & Co 08 được trang bị gói pin NMC dung lượng 39,6 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 200 km/lần sạc, công bố theo chu trình WLTC. Khi kết nối trụ sạc nhanh DC công suất 85 kW, gói pin mất khoảng 28 phút để sạc lại 30-80% dung lượng.
|
Cả 2 phiên bản của Lynk & Co 08 bán tại Việt Nam đều được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS, gồm nhiều tính năng như ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo va chạm cắt ngang trước/sau, hỗ trợ điều khiển tránh va chạm, phanh tự động khẩn cấp...
|
Sự xuất hiện của Lynk & Co 08 bổ sung thêm lựa chọn PHEV trong phân khúc SUV cỡ D, bên cạnh Kia Sorento PHEV (1,399 tỷ đồng). Với giá bán 2 phiên bản lần lượt 1,299 và 1,389 tỷ đồng, Lynk & Co 08 cũng cạnh tranh cùng loạt SUV cỡ D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng), Mazda CX-8 (từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng) hay Skoda Kodiaq (1,45-1,48 tỷ đồng) và BYD Sealion 8 (1,569 tỷ đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.