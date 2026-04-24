Xem trước Lynk & Co 900 giá gần 3 tỷ vừa đến Việt Nam

  • Thứ sáu, 24/4/2026 10:47 (GMT+7)
Lynk & Co 900 có giá dự kiến chưa đến 3 tỷ đồng và nhắm tới phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang. Vậy chiếc PHEV này có gì đặc biệt?

Những chiếc Lynk & Co 900 dành cho thị trường quốc tế đầu tiên vừa đến Việt Nam dù vẫn chưa chính thức mở bán. Đây là dòng SUV cỡ lớn cao cấp hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân. 900 cũng là mẫu xe đắt nhất của Lynk & Co tại Việt Nam tính đến hiện tại.
Trước đó, xe đã được Lynk & Co trưng bày ở nhiều sự kiện trong nước. Tuy nhiên, phiên bản trưng bày là chiếc dành cho thị trường nội địa Trung Quốc với nhiều khác biệt về công nghệ.

Có thể thấy ở bản dành cho thị trường Việt (màu đen), mặt ca lăng của Lynk & Co 900 đã bị lược bỏ màn hình LED, thay bằng lưới tản nhiệt nhỏ. Thiết kế thanh nan ở cản trước cũng được thay đổi, không còn tự động đóng mở điện. Điểm đặc biệt là dù mang thương hiệu Lynk & Co, chiếc SUV cỡ lớn này lại sở hữu logo của Zeekr ở nắp ca pô.

Xe được trang bị mâm 21 inch đa chấu, đi cùng kẹp phanh của thương hiệu.
Đuôi của Lynk & Co 900 bản Việt không quá khác biệt với mẫu xe nội địa. Ở bản Trung Quốc, xe được khắc thêm tên tiếng Trung bên trái và logo "EM-P" đặt cạnh cụm tên quốc tế - "900".
Phần cốp sau đóng mở điện, với toàn bộ chức năng nâng/hạ bệ phía sau bằng điện, giúp tạo không gian cho thêm cho người dùng.

Điểm mạnh của Lynk & Co 900 không đến từ thiết kế, mà là công nghệ bên trong khoang cabin. Có thể nhìn thấy một màn trung tâm khổng lồ trải dài từ giữa táp lô đến hết phía ghế phụ. Các vật liệu bên trong cũng được kết hợp giữa da màu cam, vải hay kim loại giúp tổng thể trở nên sang trọng.

Vô lăng oval đặc trưng của Lynk & Co được giữ nguyên.

Màn hình kép ở trung tâm có kích thước lên đến 30 inch, độ phân giải 6K.

Xe có có thêm một màn hình giải trí có thể đóng mở bằng điện giúp người ngồi hàng 2-3 dễ dàng theo dõi. Màn hình này có độ phân giải cao, đi cùng camera có khả năng chụp ảnh từ bên trong, thậm chí bên ngoài xe thông qua 4 camera xung quanh thân.

Các trang bị ở khu vực hàng 2 còn có bàn làm việc gấp gọn, cụm màn hình mini, tích hợp tủ lạnh, cổng điều hòa và bảng điều khiển chế độ massage, xoay ghế.

Là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, gia đình, khu vực ghế hàng 2 của Lynk & Co 900 có khả năng xoay 180, giúp tối ưu không gian trong những tình huống cụ thể.

Điểm nhấn lớn nhất của Lynk & Co 900 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Theo thông số kỹ thuật, xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện, cho tổng công suất lên tới 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Bộ pin 52,38 kWh cho phép phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 220 km/lần sạc.

Xung quanh thân xe được gắn các camera theo dõi, ở đầu xe còn có thêm một cụm lidar tổng được lắp đặt cùng công nghệ hỗ trợ người lái. Tuy nhiên phiên bản tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có chế độ tự lái như bản nội địa mà tập trung vào các chức năng ADAS.

Theo nhân viên tư vấn tại đại lý, Lynk & Co 900 có giá dự kiến khoảng 2,99 tỷ đồng. Có thể thấy với kích thước ngang các dòng SUV hạng sang như Lexus LX 600 hay Mercedes-Benz GLS, Lynk & Co 900 lại có giá bán thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, đây vẫn là một mức giá không dành cho số đông, mà hướng đến nhóm khách doanh nhân, gia đình trung lưu chấp nhận thử nghiệm thương hiệu mới.

Siêu xe điện Ferrari Luce có giá 'trên trời'

Ferrari Luce được cho là có giá khởi điểm tới 645.000 USD, vượt xa Rolls-Royce Spectre và trở thành một trong những xe điện đắt đỏ nhất thị trường.

20 giờ trước

Lynk & Co 02 - khi thiết kế đẹp không ‘đánh đổi’ trải nghiệm

Mang phong cách coupe đô thị trẻ trung và cá tính, nhưng Lynk & Co 02 vẫn giữ nguyên sự đa dụng nhờ thiết kế thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng.

20 giờ trước

Xpeng bat dau ban giao xe bay tu nam 2027 hinh anh

Xpeng bắt đầu bàn giao xe bay từ năm 2027

21 giờ trước 15:38 23/4/2026

Xpeng đặt mục tiêu giao xe bay từ năm 2027, đồng thời đẩy mạnh robotaxi và robot hình người, trong bối cảnh mở rộng hợp tác với Volkswagen và tăng tốc toàn cầu hóa.

Tesla Model Y vuot kho khong tuong hinh anh

Tesla Model Y vượt khó không tưởng

23 giờ trước 13:37 23/4/2026

Từ vị trí nằm ngoài top 40 xe bán chạy, Tesla Model Y leo một mạch lên dẫn đầu doanh số ôtô mới tại châu Âu trong tháng 3.

Tesla dat cuoc lon vao tri tue nhan tao va robot hinh anh

Tesla đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo và robot

11:16 23/4/2026 11:16 23/4/2026

Tesla mạnh tay nâng chi tiêu lên hơn 25 tỷ USD trong năm 2026 để theo đuổi tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và xe tự lái, nhưng vấp phải sự hoài nghi của giới đầu tư về hiệu quả ngắn hạn.

Đan Thanh

ảnh: Phong Vân, Đan Thanh

