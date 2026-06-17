BMW X5 thế hệ mới lộ diện, có cả bản PHEV và thuần điện

Mẫu xe BMW X5 thế hệ mới dự kiến được bán với tổng 5 tùy chọn động cơ khác nhau, từ máy xăng, diesel, thuần điện đến PHEV và Hydrogen.

BMW vừa chính thức đưa dòng SUV chủ lực X5 thế hệ thứ 5 (G65) bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) trước khi chính thức trình làng toàn cầu.

Đáng chú ý, đây sẽ là mẫu xe thương mại đầu tiên trong lịch sử của BMW được cung cấp đến 5 tùy chọn cấu hình truyền động khác nhau.

Dù vẫn được phát triển trên nền tảng khung gầm CLAR nâng cấp thay vì nền tảng thuần điện độc lập, thiết kế ngoại thất của BMW X5 lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ làn sóng xe điện Neue Klasse, đặc biệt là người anh em iX3 thế hệ mới. Ở đầu xe, cụm đèn pha được định hình bằng 4 thanh LED đặt chéo, kết hợp với lưới tản nhiệt hình quả thận kép dáng cao và hẹp.

X5 thế hệ mới loại bỏ hoàn toàn kiểu tay nắm cửa truyền thống. Thay vào đó, xe sử dụng các lẫy cơ học nhỏ (winglets) đặt ẩn tại cột B và cột C để mở cửa, phong cách tương tự chiếc Ford Mustang Mach-E hay các bản concept Skytop.

Cụm đèn hậu LED dạng mỏng được kéo dài sang hai bên, ở trung tâm nắp cốp là logo BMW.

Bên trong khoang lái, BMW X5 G65 sẽ được nâng cấp lên hệ thống thông tin giải trí iDrive thế hệ mới chạy trên nền hệ điều hành OS X. Điểm đổi mới mang tính cách mạng là việc loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống sau vô-lăng, thay thế bằng màn hình hiển thị panorama BMW Panoramic Vision chiếu trực tiếp lên phần chân kính lái chạy dài từ cột A bên này sang cột A bên kia.

Xe cũng đáp ứng sẵn các công nghệ hỗ trợ lái tự động đạt cấp độ SAE Level 2.

Không chỉ sở hữu bản chạy xăng và thuần điện, BMW X5 thế hệ mới còn có tùy chọn PHEV. Ảnh: BMW.

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt truyền thông này là việc BMW công bố sớm thông số kỹ thuật cho cả 3 phiên bản chủ lực sẽ mở bán đầu tiên (gồm xăng, PHEV và thuần điện), trong khi bản máy dầu Diesel và bản chạy bằng hydro (iX5 Hydrogen, dự kiến ra mắt năm 2028) sẽ được bổ sung sau.

Ba phiên bản đầu tiên được hé lộ là X5 40 xDrive chạy xăng, X5 50e xDrive (PHEV) và iX5 60 xDrive (thuần điện). Trong đó, bản thuần điện được trang bị 2 motor điện cho tổng công suất đến 578 mã lực, Ở bản PHEV, sức mạnh của mẫu SUV đạt 490 mã lực nhờ sự kết hợp của motor điện và máy xăng I6 3.0L.

Là biến thể tiên phong ra mắt sớm nhất, iX5 60 xDrive sở hữu khối pin dung lượng khả dụng 141 kWh (tại châu Âu) và 144 kWh (tại Mỹ). Đây chính là khối pin có dung lượng lớn nhất từng được trang bị trên một mẫu xe điện thương mại của BMW tính đến thời điểm hiện tại.

Cả hai phiên bản thuần điện iX5 và bản chạy hydro iX5 Hydrogen đều sẽ được tích hợp hệ thống "Siêu não bộ" Heart of Joy đi kèm phần mềm BMW Dynamic Performance Control do chính hãng tự phát triển. Hệ thống này đảm nhiệm việc tính toán và kiểm soát tập trung toàn bộ các phản hồi vận hành, hệ dẫn động 4 bánh điện tử xDrive lẫn khả năng tái tạo năng lượng phanh (recuperation).