Thị trường xe điện hóa toàn cầu trong tháng 5 diễn biến thế nào?

Thị trường xe điện hóa toàn cầu tiếp tục mở rộng trong tháng 5/2026, với châu Âu trở thành động lực chính giữa bối cảnh các khu vực lớn có diễn biến trái chiều.

Thị trường xe điện hóa toàn cầu tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong tháng 5/2026 khi các chính sách hỗ trợ cùng giá nhiên liệu cao thúc đẩy người tiêu dùng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang phương tiện sử dụng động cơ điện.

Lượng xe điện hóa toàn cầu tăng 3% trong tháng 5/2026

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI), số lượng đăng ký mới của xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) trên toàn cầu đạt khoảng 1,8 triệu xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp thị trường xe điện hóa toàn cầu tăng trưởng. Tính trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng đăng ký xe điện hóa cao hơn 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo BMI, số lượng đăng ký mới của xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) trên toàn cầu đạt khoảng 1,8 triệu xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại BMI, nhận định châu Âu là khu vực đóng vai trò quan trọng nhất trong đà tăng trưởng của thị trường xe điện hóa toàn cầu. Trong tháng 5, lượng đăng ký xe điện hóa tại khu vực này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 415.000 chiếc.

Theo ông Lester, mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các chương trình trợ cấp của chính phủ cùng giá xăng dầu cao, khiến nhiều khách hàng đẩy nhanh quyết định mua xe điện hóa.

Tại Trung Quốc, thị trường xe điện hóa giảm 9% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 987.000 xe. Nguyên nhân chủ yếu do các chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới bị thu hẹp và chính sách ưu đãi thuế hết hiệu lực.

Tại Trung Quốc, thị trường xe điện hóa giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 987.000 xe. Nguyên nhân đến từ việc các chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới bị thu hẹp, trong khi chính sách ưu đãi thuế dành cho xe điện hết hiệu lực vào đầu năm 2026.

BMI cho biết, sau khi doanh số trong nước suy yếu trong những tháng đầu năm, ngày càng nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang tìm cách mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Một trong những xu hướng đáng chú ý là các hãng xe này hợp tác liên doanh hoặc tận dụng công suất sản xuất còn dư tại châu Âu để đưa xe ra thị trường.

Số lượng xe điện hóa tại thị trường Bắc Mỹ giảm mạnh

Trong khi đó, Bắc Mỹ tiếp tục chịu áp lực khi lượng đăng ký xe điện hóa trong tháng 5 giảm 26% so với cùng kỳ, xuống khoảng 123.000 xe. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi chương trình tín dụng thuế dành cho xe điện tại Mỹ kết thúc, cùng với những đề xuất từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nới lỏng các quy định về khí thải CO₂.

Bắc Mỹ tiếp tục chịu áp lực khi lượng đăng ký xe điện hóa trong tháng 5 giảm 26% so với cùng kỳ, xuống khoảng 123.000 xe do quyết định chấm dứt ưu đãi thuế EV từ tháng 10/2025 và việc nới lỏng quy định về khí thải.

Theo ông Lester, các nhà sản xuất ôtô tại Mỹ đang chuyển hướng tập trung trở lại vào xe động cơ đốt trong và xe hybrid nhằm thích ứng với những thay đổi trong chính sách. Ông cũng cho rằng việc Canada mở cửa thị trường cho một số hãng xe Trung Quốc sẽ khó tạo ra thay đổi đáng kể đối với xu hướng chung của thị trường xe điện hóa Bắc Mỹ.

Dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu còn phụ thuộc lớn vào chính sách từng khu vực, dữ liệu của BMI cho thấy nhu cầu xe điện hóa vẫn đang duy trì xu hướng mở rộng, với châu Âu hiện là điểm sáng chính trong quá trình chuyển đổi khỏi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.