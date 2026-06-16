Tasco lập 'liên minh trạm sạc' xe điện VETC

VETC trạm sạc xe điện có thể xem là một "liên minh" hạ tầng sạc quy mô lớn hiện tại, với tổng số lượng trạm gần 200 điểm tính đến hiện tại.

VETC - công ty thành viên của Tasco - vừa ra mắt VETC Trạm sạc tại Việt Nam. Đây là liên minh hạ tầng sạc đi cùng nền tảng kết nối, tìm kiếm và thanh toán dịch vụ sạc xe điện có với sự tham gia của nhiều đối tác nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Theo thông tin từ VETC, nền tảng "VETC Trạm sạc" đã hoàn tất kết nối toàn trình với 04 hệ thống trạm sạc trên thị trường gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY và Rabbit EV, cho phép người dùng tìm kiếm, dẫn đường, kích hoạt sạc và thanh toán trên gần 200 trạm sạc trên toàn quốc.

Trong nửa cuối tháng 6, VETC dự kiến tiếp tục kết nối thêm 02 đối tác mới, nâng tổng số trạm sạc liên thông trên nền tảng lên khoảng 250 trạm.

Như vậy người dùng xe điện từ các thương hiệu khác nhau nay đã có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động, được dẫn đường đến trạm phù hợp, kích hoạt phiên sạc bằng mã QR hoặc trực tiếp trên cùng một ứng dụng, theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực, thanh toán bằng tài khoản VETC.

Trước đây để sử dụng xe điện từ nhiều hãng khác nhau khi đi đường, người dùng có thể phải tải gần 10 ứng dụng thanh toán sạc. Ảnh: NVCC.

Trước đây, các chủ xe PHEV, xe điện từ những thương hiệu cần tải hàng loạt ứng dụng khác nhau nếu có nhu cầu sử dụng trạm sạc trên trên đường.

Thậm chí như chia sẻ trước đó của anh Bạch Thành Trung - Admin diễn đàn Voz - với Tri Thức - Znews, để hoàn thành hành trình từ Bắc vào Nam trên mẫu xe điện Trung Quốc, anh đã tải tổng cộng 8 ứng dụng sạc khác nhau để thanh toán.

Có thể nói sự xuất hiện của VETC Trạm sạc là tin vui với người dùng xe năng lượng mới tại Việt Nam. Khi hạ tầng trạm sạc công cộng được gom về một "đầu mối", các chủ xe sẽ giảm bớt nỗi lo trong việc di chuyển đường dài với xe điện, hành trình để trải nghiệm xe điện, PHEV từ các hãng xe cũng trở nên đỡ "gian nan" hơn.

Về phía thương hiệu, việc liên minh trụ sạc có thể giúp các hãng tạo dựng thêm lòng tin, mở ra nhiều cơ hội doanh số hơn. Đây cũng là giải pháp tốt nhất hiện tại để tăng lòng tin cho người dùng mới.

Tại Việt Nam, xe điện vẫn là sân chơi do VinFast thống trị, với điểm mạnh nhất là hệ thống trạm sạc hãng xe Việt tự phát triển rộng khắp cả nước. Trạm sạc VETC có thể giúp các mẫu xe điện còn lại trên thị trường dễ dàng tiếp cận hơn với người dùng.