Tỷ lệ đỗ sát hạch lái xe thay đổi ra sao từ khi Bộ Công an tiếp nhận?

Tỷ lệ thi đạt các phần lý thuyết, đường trường đều giảm từ khi Bộ Công an tiếp nhận công tác sát hạch lái xe.

Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết kể từ khi công tác sát hạch lái xe được Bộ Công an tiếp nhận, tỷ lệ thi đạt đã có những thay đổi đáng chú ý.

Cụ thể trong giai đoạn trước ngày 1/3/2025, tỷ lệ thi đỗ sát hạch ôtô phần lý thuyết đạt 83%, sa hình đạt 67% còn đường trường có tỷ lệ thi đạt ở mức 99%.

Tuy nhiên từ khi Bộ Công an tiếp quản cho đến hết ngày 15/6, tỷ lệ thi đạt giảm xuống còn 78% ở phần thi lý thuyết sát hạch bằng lái ôtô, 68% ở sa hình trong khi tỷ lệ thi đạt phần đường trường cũng giảm về mức 86%.

Tỷ lệ thi đạt chung cho ôtô là 53%, ghi nhận từ ngày 1/3/2025 đến ngày 15/6 vừa qua. Tỷ lệ này ở xe máy là 66%, trong đó lượng thí sinh thi đạt phần lý thuyết chiếm 76%, tỷ lệ thi đạt phần sa hình xe máy là 89%.

Gần đây, Cục CSGT tăng cường "siết chặt" sát hạch đường trường, đồng thời trình chiếu clip tai nạn giao thông cho thí sinh trước khi vào thi.

Trong giai đoạn 10/4-15/6, tỷ lệ thi đỗ phần lý thuyết khi sát hạch bằng lái ôtô giảm một điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 76%. Tỷ lệ thi đạt phần sa hình trong giai đoạn này tăng 2 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ thi đạt đường trường giảm mạnh 27 điểm phần trăm, chỉ đạt 69%.

Ở các đợt thi sát hạch bằng lái môtô, tỷ lệ thi đạt phần lý thuyết trong giai đoạn 10/4-15/6 là 74%, giảm 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thi đạt phần sa hình xe máy là 87%, giảm 3 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thi đạt phần lý thuyết, đường trường giảm từ khi Bộ Công an tiếp nhận công tác sát hạch lái xe. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cục CSGT cho biết đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sát hạch lái xe để cho "ra lò" người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức. Việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật thật, có kỹ năng điều khiển phương tiện thật.

Theo nội dung Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7 tới đây, Cục CSGT đã tham mưu Bộ trường Công an bỏ quy định thi mô phỏng và có nhiều thay đổi trong phần thi lý thuyết theo hướng bổ sung câu hỏi, tập trung vào quy tắc giao thông, đạo đức và văn hóa giao thông. Từ 1/3/2027, phần sát hạch đường trường cũng bổ trợ những tình huống liên quan đến quy tắc giao thông, các vi phạm thường gặp... nhằm hướng đến chấm dứt việc "học mẹo, thi mẹo".