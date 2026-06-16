Sát hạch lái xe sắp có nhiều thay đổi lớn

Nhiều thay đổi lớn chuẩn bị được áp dụng trong các công tác sát hạch, quản lý lái xe, nhằm đảm bảo người được cấp bằng lái có được đạo đức lái xe và kỹ năng tốt.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có thông tin liên quan đến những thay đổi lớn dự kiến được áp dụng trong các công tác sát hạch, quản lý lái xe.

Cụ thể, Cục CSGT cho biết các thay đổi này nhắm đến quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe, có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Bỏ mô phỏng, tăng số lượng câu hỏi lý thuyết

Một trong những thay đổi quan trọng và đáng chú ý nhất là quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng sẽ không thi bài thi này như trước đây. Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 1/7 sẽ không còn phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô.

Người tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe môtô sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống. Với bằng lái ôtô, trình tự thi sẽ từ lý thuyết đến sa hình, sau cùng là phần đường trường. Thí sinh phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Phần thi lý thuyết trong sát hạch bằng lái xe sẽ tăng số lượng câu hỏi. Chẳng hạn, hạng bằng A, A1 điều khiển môtô sẽ có số câu hỏi tăng từ 25 câu lên thành 40 câu, thời gian làm bài cũng tăng từ 19 phút thành 27 phút. Thí sinh sẽ đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

Với hạng bằng B điều khiển ôtô, số lượng câu hỏi tăng từ 30 câu lên thành 50 câu, cần trả lời đúng 45/50 câu để đạt phần thi lý thuyết. Thời gian thi lý thuyết ở hạng bằng này tăng từ 20 phút lên thành 33 phút.

Cục CSGT cho biết nội dung câu hỏi lý thuyết sẽ nhắm đến xóa kiểu “học mẹo, thi mẹo”, bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, cũng như nội dung pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông...

Ngoài ra, kỳ thi sát hạch sẽ thực hiện nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử.

Bổ sung nội dung thi thực hành với môtô

Ở phần sát hạch thực hành lái xe môtô, nội dung thi sẽ bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường, bao gồm xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu, xử lý tình huống vượt xe...

Với phần nội dung sát hạch thực hành lái ôtô, đoạn đường sát hạch có chiều dài tối thiểu 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Phần sát hạch thực hành lái xe đường trường với ôtô sẽ có tổng cộng 12 bài thi, bao gồm Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; Vượt xe; Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); Chuyển hướng rẽ trái; Chuyển hướng rẽ phải; Chuyển hướng quay đầu; Tránh xe đi ngược chiều; Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm; Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông) và sau cùng là bài Mở cửa xe và kết thúc.

Cục CSGT lưu ý các bài thi nói trên có thể thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Rút ngắn thời gian cấp bằng

Cũng trong các nội dung thay đổi được Cục CSGT liệt kê, thời gian cấp giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày giảm xuống còn 2 giờ.

Thời gian đổi giấy phép lái xe cũng giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Với trường hợp đổi giấy phép lái xe, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày xuống còn một ngày.

Với giấy phép lái xe quốc tế, thời gian cấp từ 5 ngày sẽ giảm xuống còn 2,5 ngày.

Các nội dung trên nằm trong dự thảo Thông tư đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn trình Bộ trưởng Công an ký ban hành, sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026.

Tuy nhiên, nội dung thay đổi trong sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường như nêu ở trên sẽ áp dụng từ ngày 1/3/2027.

Nội dung bài sát hạch số 2 xử lý tình huống giả định trên đường sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2028. Tương tự, hình, thiết bị và phần mềm sát hạch tình huống giả định trên đường hạng A1, A của sân tập lái dùng để sát hạch lái xe môtô cũng áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Việc nhận diện thí sinh qua thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.