CSGT hủy biên bản xử phạt ôtô chạy quá tốc độ do đưa người đi cấp cứu

Cục CSGT lý giải việc đưa người đi cấp cứu được xem là tình thế cấp thiết, do đó người vi phạm tốc độ không bị xử phạt hành chính.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT thông báo một trường hợp hủy bỏ biên bản xử phạt vi phạm hành chính đã thiết lập với người phạm lỗi chạy quá tốc độ. Qua xác minh, tài xế đã điều khiển ôtô chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu.

Theo tường thuật, vào ngày 21/5 vừa qua, đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện xe con biển số 43C-326.xx vi phạm lỗi “điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h”.

Qua làm việc, lái xe cho biết vào khoảng trưa cùng ngày, một người hàng xóm bất ngờ tái phát bệnh tim, xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm tính mạng khó thở và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe.

Trong tình huống cấp thiết nêu trên, để kịp thời đưa người đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tài xế đã điều khiển ôtô biển số 43C-326.xx di chuyển từ nhà tại xã Tiên Phước đến bệnh viện, sau đó nhập viện lúc 11h cùng ngày.

Trong quá trình di chuyển, tài xế đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định, ghi nhận ở mức 65 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 50 km/h vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 21/5, tại Km 11+95,3m, ĐT616 thuộc địa phận xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng.

Sau khi chở hàng xóm vào nhập viện, tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Các giấy tờ thủ tục nhập viện được tài xế cung cấp. Ảnh: Cục CSGT.

Đội CSGT đường bộ số 2 sau đó đã tiến hành xác minh vụ việc và mời lái xe đến trụ sở làm việc. Sau khi có các ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bao gồm các giấy tờ thủ tục nhập viện, bệnh án, camera tại viện, lực lượng CSGT đã hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính đã thiết lập với người này, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gỡ thông tin trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính.

Cục CSGT cho biết đây được xem là tình thế cấp thiết, được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, khoản 2 Điều 2 của Luật nêu rõ tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Điều 11 của Luật cũng quy định việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết thuộc một trong 5 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính.