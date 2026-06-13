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Xe Ôtô

Không quan sát khi mở cửa ôtô có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

  • Thứ bảy, 13/6/2026 10:04 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Hành vi mở cửa ôtô thiếu quan sát không chỉ nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện xung quanh mà còn khiến tài xế bị xử phạt nặng đến 20 triệu đồng.

Khi dừng, đỗ xe ở sát vỉa hè, nhiều người khi mở cửa ôtô thường không có thói quen quan sát xung quanh. Đây là hành động nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn đối với người đi bộ, xe máy đang di chuyển bên cạnh.

Trên trang của Cục Cảnh sát Giao thông (cục CSGT) vừa đăng tải video ghi lại vụ va chạm giữa một xe máy đang di chuyển và ôtô đỗ ven đường.

Theo nội dung video, người lái khi xuống xe đã không quan sát xung quanh trước khi mở cửa. Khi xe máy di chuyển đến, người lái không kịp đóng cửa, dẫn đến va chạm. Đây là hành vi vi phạm và có thể khiến người điều khiển ôtô bị phạt hàng triệu đồng.

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Video tài xế mở cửa xe không quan sát, dẫn đến va chạm với xe máy đi xung quanh. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Nghị định 168, người lái khi đóng, mở cửa xe không an toàn có thể bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Trong trường hợp mở cửa xe không quan sát dẫn đến va chạm, gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 22 triệu đồng.

Để đảm bảo không ảnh hưởng đến phương tiện di chuyển xung quanh, tránh gây tai nạn, người ngồi trên ôtô nên sử dụng tay xa cửa để mở nhằm buộc cơ thể xoay về phía sau, đảm bảo dễ dàng quan sát rõ xung quanh và các điểm mù.

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