Một chiếc Xiaomi SU7 Ultra bất ngờ bốc cháy tại Trung Quốc, trong khi Xiaomi khẳng định dữ liệu cho thấy pin của xe không phải là nguyên nhân gây ra sự cố.

Một chiếc Xiaomi SU7 Ultra đã bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cầu Hero tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Đám cháy sau đó được lực lượng cứu hỏa địa phương khống chế, không ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra bất ngờ bốc cháy tại Trung Quốc

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Xiaomi đã liên hệ với chủ xe và báo cáo sự cố lên các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Hãng cho biết kết quả điều tra tại hiện trường kết hợp với dữ liệu thu thập từ hệ thống giám sát của xe cho thấy bộ pin điện áp cao vẫn hoạt động bình thường.

Lại thêm một chiếc Xiaomi SU7 gặp hỏa hoạn khi đang lưu thông tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Rất may, sự cố này không có thiệt hại về người, mặc dù chiếc xe điện đã bị cháy trơ khung.

Xiaomi cũng khẳng định hệ thống pin không ghi nhận bất kỳ cảnh báo hay tín hiệu nào liên quan đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt. Dựa trên những phân tích ban đầu, thương hiệu cho biết có thể loại trừ khả năng bộ pin tự bốc cháy là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào kết quả giám định, đánh giá của cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương. Xiaomi chưa công bố thêm các thông tin liên quan đến tốc độ xe, điều kiện vận hành, các yếu tố bên ngoài hay khả năng phương tiện đã va chạm trước khi bốc cháy.

Xe điện của Xiaomi đối mặt với hàng loạt sự cố

Hệ thống quản lý pin (BMS) trên các mẫu EV sẽ liên tục ghi nhận nhiều thông số như điện áp từng cell pin, nhiệt độ, trạng thái sạc và các tín hiệu lỗi. Những sự cố mất kiểm soát nhiệt thường đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ bất thường hoặc các cảnh báo từ hệ thống pin.

Theo Xiaomi, các dữ liệu bất thường về hệ thống pin điện hoàn toàn không xuất hiện trên chiếc SU7 Ultra trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân chính vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Xiaomi, các dữ liệu này hoàn toàn không xuất hiện trên chiếc SU7 Ultra trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Cuộc điều tra của lực lượng cứu hỏa được kỳ vọng sẽ làm rõ liệu đám cháy bắt nguồn từ chính chiếc xe, một tác nhân bên ngoài, điều kiện mặt đường, va chạm giao thông hay một nguyên nhân khác.

Vào tháng 2/2026, Xiaomi đã phản hồi về một vụ cháy khác liên quan đến mẫu SU7. Kết quả điều tra sơ bộ khi đó cũng cho thấy bộ pin không phải là nguồn phát hỏa. Các nhà điều tra tiếp tục xem xét những nguyên nhân khác trong khi Xiaomi phối hợp với cơ quan chức năng.

Một vụ việc đáng chú ý khác xảy ra vào tháng 10/2025 khi một chiếc Xiaomi SU7 Ultra bốc cháy sau tai nạn giao thông. Theo các báo cáo thời điểm đó, vụ cháy xảy ra sau va chạm và một số người dân đã cố gắng cứu hộ trước khi chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn.

Trước đó, nhiều sự cố và tai nạn có liên quan đến mẫu xe điện Xiaomi SU7 đã được ghi nhận tại Trung Quốc. Vụ tai nạn diễn ra vào tháng 10/2025 khiến 1 người chết, đồng thời là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc ra lệnh cấm tay nắm cửa điện.

So với sự cố năm 2025, vụ cháy tại Nam Xương có điểm khác biệt đáng kể khi Xiaomi không đề cập đến bất kỳ vụ va chạm nào trong tuyên bố ban đầu, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu từ hệ thống pin không ghi nhận dấu hiệu mất kiểm soát nhiệt trước khi xe bốc cháy.

Tình hình kinh doanh của Xiaomi Auto như thế nào?

Bất chấp những sự cố riêng lẻ, hoạt động kinh doanh ô tô của Xiaomi vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, hãng đã bàn giao 26.826 xe thuộc dòng Xiaomi SU7 trong tháng 4/2026, chiếm 73,1% tổng doanh số hàng tháng của Xiaomi Auto tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Mặc dù Xiaomi Auto tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tại thị trường nội địa, các tai nạn có liên quan đến các mẫu xe điện của hãng này làm dấy lên nghi vấn về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng.

Hiện Xiaomi chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy tại Nam Xương có liên quan đến một vấn đề an toàn mang tính hệ thống trên các mẫu xe của hãng.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Xiaomi cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ cháy.