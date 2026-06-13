Xiaomi mở bán robot sạc xe điện, tự sạc tự ngắt không cần con người

Từ cuối năm nay, những robot sạc xe điện thương mại đầu tiên sẽ được Xiaomi mở bán, robot có thể tự khởi động, tự ngắt sạc mà không cần con người.

Xiaomi Auto vừa chính thức đưa ra thông báo về việc triển khai thương mại hóa mẫu cánh tay robot sạc xe điện tự động tại nhà, dự kiến sẽ chính thức đổ bộ thị trường vào quý IV.

Theo đại diện từ Xiaomi, hệ thống cánh tay robot này được phát triển nhằm mang lại một trải nghiệm thông minh và khép kín tuyệt đối, đóng vai trò là cầu nối hoàn hảo giữa công nghệ đỗ xe tự động và sạc xe tự động. Thương hiệu ôtô Trung Quốc cũng khẳng định đoạn video mô phỏng tính năng đi kèm thông báo hoàn toàn được quay trong môi trường thực tế, chứng minh toàn bộ các giải pháp kỹ thuật đều đã sẵn sàng để đưa vào dây chuyền sản xuất thương mại.

Cánh tay robot sạc tại nhà của Xiaomi tập trung giải quyết các thao tác thủ công, hướng tới sự tiện lợi tối đa cho người dùng thông qua 3 cách vận hành chính.

Đầu tiên là "lazy charging" (sạc xe lười). Ngay sau khi phương tiện được đưa vào vị trí đỗ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tiến trình sạc. Chủ xe chỉ cần bước ra khỏi xe và rời đi mà không cần thực hiện bất kỳ câu lệnh hay thao tác vật lý nào.

Sau khi tự sạc, robot cũng tự động ngắt kết nối và thu hồi súng sạc một cách an toàn ngay khi khối pin được nạp đầy hoặc đạt tới giới hạn dung lượng được thiết lập sẵn từ trước. Ngoài ra, người dùng có thể ra lệnh thực hiện tiến trình sạc bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, miễn là xe đang nằm trong tầm hoạt động của cánh tay robot.

Robot sạc xe điện tự động của HIMA cũng đã được giới thiệu. Ảnh: CNC.

Không chỉ riêng Xiaomi, thị trường xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi các ông lớn công nghệ và ô tô liên tục đẩy mạnh các giải pháp sạc tự động cao cấp. Tại sự kiện ra mắt Li Auto i8, ông Li Xiang, CEO Li Auto đang thử nghiệm mẫu robot sạc tự động do chính công ty phát triển.

Trong khi đó, liên minh HIMA của Huawei từng trình diễn kịch bản sạc bằng cánh tay robot kết hợp trên phiên bản thuần điện của dòng SUV Aito M8. Người lái chỉ cần sử dụng tính năng "đỗ xe ngoài xe", phương tiện tự di chuyển vào vị trí, sau đó một chạm trên ứng dụng điện thoại sẽ kích hoạt robot tự mở cổng sạc và cắm giắc. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng trong khoảng thời gian người dùng thưởng thức một tách cà phê.

Tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải, đơn vị này đã cho ra mắt hệ thống sạc robot tự động hoàn toàn mang tên "Armstrong". Hệ thống này được tích hợp camera nhận diện AI với độ chính xác đến từng milimét, sở hữu cánh tay robot đa trục có khả năng hoàn thành thao tác cắm súng sạc trong chưa đầy 40 giây.

Thiết bị này cũng hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh làm mát bằng chất lỏng và tương thích với nhiều tiêu chuẩn quốc tế như GB (Trung Quốc), EU (Châu Âu) và US (Mỹ) nhờ vòng chuyển đổi thông minh được cấp bằng sáng chế.