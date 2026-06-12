Cách dân công sở thảnh thơi chốt đơn VinFast VF 5 trong tháng 6

Trong tầm giá 500 triệu đồng, VinFast VF 5 đang trở thành lựa chọn của nhóm khách hàng văn phòng.

Điều này đến từ ưu thế về vận hành, công nghệ và đặc biệt là khả năng tiết kiệm chi phí.

Xe hạng A tích hợp sẵn trợ lý ảo, ADAS

Trước đây, không ít người dùng Việt Nam lần đầu mua ôtô phải chấp nhận lựa chọn xe hạng A với nhiều bất tiện về cả không gian khoang nội thất, tiện nghi, hiệu năng... Đây là lý do VinFast VF 5 thu hút sự chú ý của người dùng trên cả nước từ thời điểm ra mắt.

Ở tầm giá chỉ hơn 500 triệu đồng nhưng loạt trang bị, tính năng của mẫu xe Việt lại được đánh giá tiệm cận các dòng xe phân khúc trên.

Trong khi hầu hết mẫu A-SUV chạy xăng được trang bị động cơ công suất tương đối khiêm tốn, VF 5 sở hữu động cơ có công suất tối đa lên tới 134 mã lực, hơn một số mẫu sedan hạng B. Nhờ đặc trưng của động cơ điện, xe có độ vọt tức thì, có thể lướt đi êm ái, mượt mà nhưng vẫn rất nhanh.

VF 5 sở hữu động cơ có công suất ấn tượng trong phân khúc.

“Xe chạy êm, tăng tốc mượt, đi trong phố rất linh hoạt, hơn hẳn một số mẫu xe hạng A tôi đã trải nghiệm”, anh Phan Long, chuyên viên kế toán ở doanh nghiệp xuất nhập khẩu (Cần Thơ), bày tỏ ấn tượng về chiếc VinFast VF 5.

Hơn thế nữa, theo anh, khối pin đặt dưới sàn xe tạo ra trọng tâm thấp, kết hợp cùng hệ thống khung gầm cứng cáp mang đến cảm giác đầm chắc vượt xa đối thủ chạy xăng cùng tầm giá.

VF 5 cũng là mẫu xe hạng A hiếm hoi trong phân khúc có sẵn tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa…

Trong quá trình sử dụng, điều khiến anh Long thích thú là VF 5 giống như món đồ công nghệ thông minh. “Đang lái xe có thể ra lệnh điều chỉnh nhiệt độ, mở nhạc, tìm đường chỉ bằng giọng nói, rất tiện lợi. Nhiều khi tôi nói phương ngữ mà trợ lý ảo tiếng Việt vẫn hiểu”, anh kể lại.

Cùng với đó, mọi thông tin về xe, từ tình trạng pin, vị trí xe cho đến lịch sử hành trình đều được quản lý trực quan ngay trên ứng dụng điện thoại VinFast.

Mua xe, nuôi xe “nhàn tênh”

Điều làm anh Phan Long bất ngờ với VF 5, ngoài tính năng công nghệ hay sức mạnh động cơ, còn là mức chi phí nuôi xe. Hiện tại, chủ xe VF 5 được miễn phí sạc đến 10/2/2029 - tương đương gần 3 năm hưởng đặc quyền 0 đồng nhiên liệu.

“Kể cả sau này khi hết ưu đãi, chi phí sạc xe cũng rất rẻ, trung bình vài chục nghìn đồng là có thể đi 100 km, tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng”, anh Long nói thêm.

Chi phí nuôi xe VF 5 được đánh giá là phù hợp.

Khoản chi phí lớn thứ hai thường được nhiều chủ xe nhắc đến là chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, với VF 5, theo cộng đồng người dùng, nhờ cấu tạo đơn giản của động cơ điện, ít chi tiết chuyển động, chi phí phát sinh để bảo dưỡng, bảo trì về cơ bản không đáng kể.

“VF 5 có chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với xe xăng. Mốc bảo dưỡng kéo dài lên đến 15.000 km. Đây là điều không thể thấy ở các mẫu xe phổ thông cùng phân khúc”, anh Tùng Lâm, nhân viên văn phòng tại Hà Nội đang sử dụng VF 5, nói.

Cũng theo anh, VF 5 còn giúp giải bài toán tài chính hiệu quả qua chương trình trả góp. “Tài chính cá nhân không nhiều, cùng mức thu nhập vừa phải, nên tôi lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính với lãi suất thấp từ VinFast để ‘tậu’ chiếc VF 5. Như vậy, tôi có thể tận dụng số tiền tích lũy để phục vụ mục đích đầu tư cá nhân khác”, anh Lâm chia sẻ.

Hiện tại, người dùng trả góp xe có thể lựa chọn giữa chính sách lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu hoặc mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá bán, theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” kéo dài hết năm 2026. Mức tiền trả trước khi vay mua xe từ 0 đồng, cho phép người trẻ chưa có tiền tiết kiệm cũng có thể nhận xe ngay.

Đặc biệt trong tháng 6, khách mua VF 5 nhận thêm 2 quà tặng đặc biệt: Voucher kỳ nghỉ Vinpearl có thể quy đổi thành 3% giá bán xe và 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Cộng dồn ưu đãi, chủ xe tiết kiệm được hơn 62 triệu đồng ngay từ thời điểm xuống tiền.

Bài toán kinh tế tối ưu đi kèm loạt trang bị, tiện nghi vượt tầm phân khúc, VinFast VF 5 trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, với tổng doanh số lũy kế tới tháng 5/2026 đạt 16.803 xe.