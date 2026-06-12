Swift bán chạy gấp 10, Innova Cross mất ngôi đầu phân khúc xe hybrid

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam dần trở nên sôi động khi Kia liên tiếp ra mắt xe mới, diễn biến doanh số cũng có nhiều điểm đáng chú ý.

Trước khi bước vào tháng cuối quý II, thị trường xe hybrid tại Việt Nam chứng kiến những xáo trộn đáng kể. Suzuki Swift tăng gấp 10 doanh số nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nửa cuối bảng thống kê doanh số, trong khi Toyota Innova Cross đang dần hụt hơi trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam.

Toyota Innova Cross hụt hơi

Từng nhiều kỳ liên tiếp là xe hybrid bán chạy nhất trong nhóm được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thống kê doanh số, Toyota Innova Cross HEV bất ngờ sụt giảm lượng tiêu thụ trong 2 tháng gần đây.

Với 155 xe bán ra trong tháng 5, Toyota Innova Cross HEV chỉ đứng thứ tư danh sách xe hybrid được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Mẫu SUV cỡ B+ Toyota Corolla Cross 1.8HEV tiếp tục là cái tên dẫn đầu thị trường Việt ở mảng hybrid với 577 xe bán ra. Xếp sau Corolla Cross 1.8HEV lần lượt là Honda CR-V e:HEV (426 xe) và Toyota Yaris Cross HEV (216 xe).

Suzuki Swift bán chạy gấp 10, Toyota Innova Cross mất ngôi đầu Doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong 2 tháng đầu quý II/2026 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 4 Tháng 5 Toyota Corolla Cross 1.8HEV xe 460 577 Honda CR-V e:HEV

440 426 Toyota Yaris Cross HEV

106 216 Toyota Innova Cross HEV

353 155 Honda HR-V e:HEV RS

92 127 Suzuki Fronx

77 115 Suzuki XL7 Hybrid

63 74 Suzuki Swift

6 63 Honda Civic e:HEV RS

59 44 Toyota Alphard HEV

35 32 Toyota Camry HEV

115 19

Suzuki Swift có màn tăng trưởng doanh số ấn tượng khi bán được 63 xe tại Việt Nam trong tháng 5. So với kỳ báo cáo liền trước, mẫu hatchback cỡ B trang bị hệ truyền động mild-hybrid đã tăng trưởng doanh số gần 10 lần.

Loạt xe hybrid còn lại của Suzuki trong tháng 5 đều chứng kiến mức tăng trưởng dương. Suzuki Fronx bán được 115 xe, còn lượng tiêu thụ cùng kỳ của Suzuki XL7 Hybrid là 74 xe.

Tương tự tình hình Toyota Innova Cross HEV, các phiên bản hybrid của Toyota Camry tại Việt Nam chứng kiến doanh số giảm ở kỳ thứ hai liên tiếp, sau khi lập đỉnh vào tháng 3.

Phiên bản hybrid của Toyota Camry và Toyota Innova Cross đều hụt hơi giai đoạn gần đây. Ảnh: TMV.

Với chỉ 19 xe bán ra tại Việt Nam trong tháng 5, Toyota Camry HEV cùng với Toyota Alphard HEV (32 xe), Honda Civic e:HEV RS (44 xe) là những mẫu xe lai xăng-điện bán ít nhất. Ngoài ra, Toyota Corolla Altis 1.8HEV tiếp tục có kỳ báo cáo thứ hai liên tiếp trắng doanh số.

Lũy kế từ đầu năm, Toyota Corolla Cross 1.8HEV tạm thời đang là xe hybrid bán tốt nhất thị trường với 2.216 xe, vượt qua mẫu xe cùng nhà Toyota Innova Cross HEV (1.627 xe). Các phiên bản trang bị hệ truyền động e:HEV của Honda CR-V bán được 1.531 xe từ đầu năm, đứng thứ ba thị trường xe hybrid Việt.

Ở nhóm cuối, Toyota Alphard (143 xe) và Suzuki Swift (126 xe) là những cái tên xếp ngay trên Toyota Corolla Altis 1.8HEV (2 xe). Sau khi doanh số các phiên bản hybrid của Kia Sorento không còn được cập nhật định kỳ, bảng thống kê xe hybrid bán chạy của VAMA chỉ toàn xe Nhật, hoàn toàn vắng bóng ôtô Hàn Quốc.

Chờ màn trở lại của xe Hàn

Dù không còn chia sẻ doanh số cụ thể của Kia Sorento phiên bản HEV/PHEV từ đầu năm nay, thương hiệu ôtô Hàn Quốc vẫn có những động thái khẳng định cam kết với chiến lược hybrid tại Việt Nam.

Gần đây, Kia ra mắt Sportage bản facelift, thay đổi ngoại hình và bổ sung tùy chọn hệ truyền động hybrid với giá khởi điểm 999 triệu, cao nhất 1,099 tỷ đồng . Tương tự, Kia Sorento cũng được giới thiệu bản nâng cấp, thay đổi nhận diện kèm giá bán mới cho 2 bản hybrid, dao động 1,349- 1,399 tỷ đồng .

Kia Sportage đổi ngoại hình, thêm phiên bản hybrid. Ảnh: Phong Vân.

Giá bán khởi điểm dưới 1 tỷ đồng được cho là yếu tố có thể giúp Kia Sportage Hybrid tăng cơ hội cạnh tranh tại Việt Nam. Đối thủ trực tiếp của đại diện Hàn Quốc trong phân khúc SUV cỡ C sẽ là Honda CR-V e:HEV, hiện có giá 1,17 tỷ đồng ở bản L và 1,25 tỷ đồng cho bản RS.

Về lý thuyết, giá bán cạnh tranh hơn sẽ ít nhiều giúp ích cho Kia Sportage. Tuy nhiên thị trường luôn tồn tại những biến số và thành công của New Sportage trong lần nâng cấp này sẽ cần thêm thời gian kiểm chứng.

Dù vậy, động thái của Kia khi trong thời gian ngắn trình làng phiên bản Hybrid của cả Carnival, Sportage lẫn Sorento cho thấy hãng xe Hàn Quốc không chấp nhận bị bỏ lại phía sau ở mảng xe lai xăng-điện. Kia giờ đây đứng ngang hàng Suzuki, Honda về số lượng xe hybrid bán ở Việt Nam, chỉ xếp sau Toyota và các thương hiệu xe Trung Quốc như BYD.

Việc định giá Sportage Hybrid khá cạnh tranh cũng là tín hiệu cho thấy Kia sẵn sàng "tất tay" trên thị trường xe hybrid. Khi mà mảng xe xăng đang dần chứng kiến sự lên ngôi của ôtô Nhật và Mỹ, mảng xe lai xăng-điện dường như sẽ được Kia tập trung nguồn lực trong tương lai.

Kia Sorento HEV có giá 1,349- 1,399 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Ảnh: Phong Vân.

Thị trường xe hybrid ở Việt Nam đang dần trở nên sôi động hơn khi các hãng Nhật, Hàn cho thấy sự nghiêm túc. Song song với đó, nhóm hybrid cắm sạc thương hiệu Trung Quốc cũng sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt bằng nhiều dòng xe ở các phân khúc khác nhau.

Sự phát triển của thị trường là tín hiệu tốt, trước tiên với khách hàng Việt Nam. Xe hybrid đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho điện hóa giao thông, thay vì chỉ đóng vai trò bước đệm chuyển từ xe xăng sang ôtô thuần điện.