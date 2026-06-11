Thiết kế mới, thêm bản hybrid, Kia Sportage sẽ thế nào?

Sự xuất hiện của Kia Sportage với mức giá từ 769 triệu cho bản xăng và từ 999 triệu ở bản hybrid cho thấy nỗ lực của Thaco Auto, nhưng liệu có đủ để bứt phá?

Sau khi hé lộ New Kia Sportage tại Việt Nam, Thaco Auto đã "chốt" giá bán chính thức cho mẫu SUV này. Trong đó, 3 tùy chọn hybrid được nhiều người quan tâm có giá từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng . Hai phiên bản xăng có giá từ 769-839 triệu đồng.

Phân khúc SUV cỡ C tầm giá một tỷ đồng không phải một cuộc chiến dễ dàng. Và với Kia Sportage, mức giá mới sẽ chính là yếu tố để định đoạt "số phận" của mẫu xe.

Giá bán hợp lý

Kia Sportage hybrid có thể xem là phiên bản chủ lực của Thaco trong lần nâng cấp này. Điểm danh qua các mẫu SUV cỡ C đang sở hữu phiên bản hybrid, plug-in hybrid (PHEV) tại thị trường Việt, ta sẽ bắt gặp những mẫu xe vừa lạ vừa quen.

Honda CR-V hybrid đang được định giá 1,17- 1,25 tỷ đồng cho 2 tùy chọn là e:HEV L và e:HEV RS. BYD mở bán 2 phiên bản của chiếc Sealion 6 PHEV ở mức 839-936 triệu, trong khi Geely EX5 có giá 909 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm xe này còn có 2 đại diện là Jaecoo J7 SHS-P giá 879 triệu và Haval H6 giá niêm yết 986 triệu đồng.

Có thể dễ dàng nhận ra nhóm xe lai tại phân khúc này đang được phân nhánh thành 2 nửa, thương hiệu "lâu đời" và tân binh.

Nhóm SUV hybrid cỡ C tầm giá trên một tỷ đồng còn có Honda CR-V e:HEV. Ảnh: Phong Vân.

Các mẫu xe tân binh với hệ truyền động lai sẵn sàng được định giá thấp hơn mức sàn của phân khúc để tìm kiếm doanh số. Đây cũng là chiêu bài mà những hãng xe Trung Quốc đã và đang áp dụng ở nhiều nhóm ôtô.

Trong khi đó với nhánh xe đã có tên tuổi hay đến từ các thương hiệu quen thuộc, giá bán của phiên bản PHEV, HEV luôn được đặt nhỉnh hơn. Đây chính là nơi mà Kia Sportage mới thuộc về.

So với chính đối thủ cùng nhánh là Honda CR-V e:HEV, có thể thấy giá bán của Kia Sportage dễ tiếp cận hơn.

Và thậm chí giá của Sportage hybrid còn không quá chênh lệch với mức niêm yết thời điểm ra mắt của Haval H6. Ở 2 tùy chọn máy xăng, hãng cũng chủ động hạ giá bán về mức khởi điểm 769-839 triệu đồng.

Vì vậy có thể nói, Thaco Auto đã nỗ lực để định giá Sportage ở mức dễ tiếp cận so với trước đây.

Mức giá dưới một tỷ đồng cho bản hybrid phù hợp với định vị, thiết kế và cả trang bị của Sportage HEV. Ảnh: Phong Vân.

Giá bán khởi điểm 999 triệu cho một chiếc SUV cỡ C hybrid từ Hàn Quốc là không hề cao như tưởng tượng, mà là hợp lý khi Kia trang bị cho chiếc Sportage hybrid máy 1.6L Turbo, cùng hàng loạt thay đổi mới về thiết kế lẫn công nghệ, trang bị an toàn.

Song, câu chuyện doanh số, sức bán nay lại không nằm ở câu chuyện đáng tiền hay không, bởi thị trường hiện tại khốc liệt hơn nhiều.

Cơ hội nào cho Sportage?

Dù Kia Sportage hybrid mới sở hữu giá bán khởi điểm chưa đến một tỷ đồng. Tuy nhiên khi nhìn vào các đối thủ của Sportage, ta có thể thấy đây không phải là một khoảng giá đủ sức hút ở thời điểm hiện tại.

Nhóm SUV cỡ C đang là phân khúc nóng hổi của thị trường Việt khi chứng kiến hàng loạt cuộc chiến giá trong giai đoạn từ cuối 2025 đến nay.

Việc Sportage bản xăng dù vừa công bố đã phải áp dụng ngay chương trình ưu đãi đầu tiên để hạ giá thực tế xuống còn 749-819 triệu đồng đã chứng minh sự khốc liệt trong nhóm xe này. Thaco chủ động cắt bớt một số trang bị ở bản tiêu chuẩn chạy xăng, hạ giá sàn để tìm kiếm doanh số.

Thế nhưng nhìn qua các đối thủ của Sportage, mức giá được giảm còn sâu hơn. Mazda CX-5 được bổ sung tùy chọn có giá dưới 700 triệu, Ford Territory liên tục được áp dụng ưu đãi về dưới mốc 720 triệu đồng. Mitsubishi Destinator có giá 780-855 triệu đồng chưa khuyến mại, sở hữu 3 hàng ghế.

Thị trường nay không thiếu SUV cỡ C có giá bán tốt. Ảnh: Ford, Thaco, Đan Thanh.

Đáng chú ý, ngay cả những phiên bản chạy xăng cao cấp nhất (full-option) của các đối thủ này cũng chỉ neo quanh ngưỡng 900 triệu đồng.

Ngoài câu chuyện giá, cái khó của Sportage ngày nay còn nằm ở thiết kế. Cách đây nhiều năm, Kia Sportage sở hữu một lợi thế lớn về kiểu dáng và thiết kế thời trang, hiện đại. Yếu tố này "vô tình" giúp Sportage đứng riêng lẻ, được đặt cao hơn các mẫu xe khác cùng nhóm.

Nhưng ngày nay, khoảng cách đó gần như đã không còn quá rõ rệt. Kia Sportage mới vẫn thời trang, vẫn vuông vắn và có sức hút thị giác, nhưng nó không còn quá đặc biệt trên thị trường. Không phải Kia Sportage xấu đi mà vì các mẫu xe khác đều đã được chăm chút thiết kế và đẹp hơn so với trước.

Kia Sportage bản chạy xăng sẽ có những khó khăn như đã phân tích phía trên khi đặt cạnh các đối thủ quen. Với Kia Sportage hybrid khi lần đầu cạnh tranh ở nhóm xe xanh, câu chuyện tuy khác hơn đôi chút, nhưng vẫn có chung một cái khó là giá bán.

Giá bán khoảng một tỷ đồng có thể làm khó Kia Sportage. Ảnh: Phong Vân.

Hiện ngoài Honda CR-V e:HEV RS sở hữu giá bán khoảng một tỷ đồng cho tùy chọn hybrid, gần như mọi tân binh Trung Quốc đều đang neo mức giá khởi điểm dưới 900 triệu đồng để tạo khoảng cách với nhóm xe thương hiệu lâu đời.

Và nhìn ngang qua doanh số của đại diện Nhật Bản trong xuyên suốt nhiều tháng, có thể thấy giá bán đã ảnh hưởng ra sao đến doanh số của mẫu xe này.

Đương nhiên thị trường không thiếu các khách hàng yêu thích thương hiệu, sẵn sàng chi giá cao để sở hữu những chiếc Sportage, CR-V hybrid, nhưng phần còn lại thì chưa hẳn.

Đặc biệt, phân khúc này nay còn khó khăn hơn trước sự xuất hiện của mẫu xe thuần điện Việt là VF 8 thế hệ mới. VF 8 nâng cấp sở hữu giá niêm yết đến 999 triệu đồng. Song đây cũng là mẫu xe hưởng loạt ưu đãi từ VinFast, đưa giá sau giảm về dưới mốc 800 triệu đồng.

Một đại diện ở nhóm xe xanh với giá bán tốt và thiết kế mới vừa được giới thiệu là VF 8. Ảnh: Đan Thanh.

Tóm lại, mức giá khởi điểm 999 triệu đồng của Kia Sportage hybrid là một con số hợp lý và phản ánh đúng giá trị của những nâng cấp về mặt công nghệ lẫn thiết kế Star-map mới. Tuy nhiên, trong một phân khúc SUV cỡ C đang bị cuốn vào vòng xoáy "đạp giá" khốc liệt từ cuối năm 2025, bài toán doanh số của tân binh nhà Kia sẽ không hề dễ dàng.

Khi các đối thủ xe xăng truyền thống liên tục hạ sàn, nhóm xe tân binh Trung Quốc đặt giá thấp hơn phân khúc để thu hút khách mới và xe điện nội địa sở hữu lợi thế lớn về giá, Sportage hybrid buộc phải chứng minh được giá trị sử dụng thực tế vượt trội để thuyết phục số đông khách hàng phổ thông.