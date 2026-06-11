Ôtô điện được miễn phí trước bạ đến hết năm 2030 - cơ hội dành cho ai?

Chương trình miễn lệ phí trước bạ cho ôtô điện tiếp tục được gia hạn đến hết năm 2030.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202, sửa đổi Nghị định 10/2022 về lệ phí trước bạ, trong đó quy định ôtô điện chạy pin sẽ được áp mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030.

Như vậy, giai đoạn miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ lần đầu với ôtô điện chạy pin nay kéo dài đến hết ngày 31/12/2030, thay vì kết thúc vào tháng 2/2027 như quy định cũ.

Điều này đồng nghĩa khách hàng chọn mua ôtô thuần điện tại Việt Nam sẽ có thêm 3 năm được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ. Chính sách này được cho là sẽ tạo ra tác động không nhỏ đến doanh số toàn thị trường, trong đó các mẫu xe điện lắp ráp sẽ có đôi chút lợi thế hơn so với nhóm còn lại.

Thời cơ tăng trưởng

Chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ lần đầu cho ôtô điện được Chính phủ bắt đầu triển khai từ tháng 3/2022, với kế hoạch sẽ kết thúc trong vòng 3 năm sau đó.

Tuy nhiên, hiệu quả thấy rõ từ chính sách này đã dẫn đến việc ôtô điện được gia hạn chương trình miễn lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027, thay vì kết thúc từ ngày 28/2/2025.

Và như đã đề cập bên trên, chương trình này vừa được gia hạn thêm lần nữa, một mặt phản ánh mức độ thành công của chính sách miễn phí trước bạ, mặt khác cho thấy nỗ lực tăng tốc điện hóa giao thông tại Việt Nam.

So với chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp, chương trình miễn hoàn toàn khoản phí này cho ôtô điện không những có giá trị cao hơn, mà còn bao trùm rộng hơn cho toàn bộ ôtô thuần điện, không phân biệt xe lắp ráp hay xe nhập khẩu.

Đợt đầu chính sách ưu đãi phí trước bạ kéo dài 3 năm được cho là một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường xe điện Việt Nam. VinFast là cái tên nổi bật khi trong giai đoạn 2022-2025, hãng này đã từ bỏ kinh doanh xe xăng, chuyển hoàn toàn sang bán ôtô điện và nhanh chóng đạt được những thành tựu nhất định tại quê nhà.

Chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cũng "lôi kéo" nhiều thương hiệu mới tham gia, thậm chí những hãng xe gắn bó lâu năm tại Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi và nhanh chóng trình làng sản phẩm thuần điện.

Thị trường xe điện Việt vì thế bỗng sôi động hơn trong khoảng 2-3 năm gần đây, trùng với thời gian diễn ra chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Khách Việt không những có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng khi mua xe điện, mà còn hưởng lợi nhờ sự tham gia ồ ạt của nhiều hãng xe, cung cấp các sản phẩm thuần điện ở đa dạng phân khúc - từ xe điện cỡ nhỏ, SUV điện đô thị cho đến MPV điện và SUV điện cỡ lớn.

Khi khách Việt hào hứng và dần quen với việc sử dụng ôtô thuần điện, các hãng xe cũng "phấn chấn" hơn, sẵn sàng tung ra thêm nhiều mẫu xe mới, hoặc trình làng phiên bản nâng cấp, thế hệ mới cho các dòng xe đang bán tại Việt Nam.

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ do vậy được xem là một trong những động lực tăng trưởng chủ đạo của thị trường ôtô điện Việt Nam. Với việc chính sách này được gia hạn kéo dài đến hết năm 2030, mảng ôtô thuần điện ở nước ta thêm lần nữa đứng trước thời cơ tăng trưởng mạnh mẽ.

Lợi thế cho nhóm xe lắp ráp?

Cần phải nhấn mạnh rằng, chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ôtô thuần điện tại Việt Nam không đi kèm bất kỳ điều kiện nào. Miễn là dòng xe đó được trang bị hệ truyền động điện, khách Việt mua xe sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ trong lần đăng ký đầu.

Như vậy, ôtô điện tại Việt Nam - bất kể xe nhập khẩu hay lắp ráp - đều sẽ tiếp tục hưởng ưu đãi miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ cho đến hết năm 2030. Chính sách này được kỳ vọng trở thành nền tảng đưa xe điện tiếp tục mở rộng thị phần, do giúp khách hàng "giải" bài toán chi phí sở hữu.

Dù cơ hội nhìn chung là ngang nhau, ở một khía cạnh nào đó ôtô điện lắp ráp vẫn sẽ có đôi chút lợi thế so với nhóm xe nhập khẩu. Việc lắp ráp ngay tại Việt Nam giúp nhóm xe này chủ động nguồn cung, gần như có thể đáp ứng tức thì trong trường hợp nhu cầu khách hàng gia tăng đột biến.

Chuyển dây chuyền lắp ráp về trong nước cũng có thể giúp một mẫu xe ít nhiều giảm bớt giá bán, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh. Trường hợp một mẫu xe đang nhập khẩu nhưng được hãng chuyển sang lắp ráp cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu thị trường dành cho cái tên đó đang được dự báo có thể tăng trưởng trong tương lai.

Hiện, toàn bộ ôtô điện VinFast là sản phẩm lắp ráp trong nước. Thương hiệu này sở hữu danh mục đa dạng các dòng xe, trải dài ở nhiều phân khúc từ ôtô điện cỡ nhỏ, MPV điện, xe van điện cho đến SUV điện cỡ lớn và có thể bao gồm bán tải điện trong tương lai.

Hyundai Ioniq 5 cũng là dòng xe điện lắp ráp đáng chú ý tại Việt Nam. Ngoài ra, TMT Motors từng bắt tay cùng liên doanh SAIC-GM-Wuling để lắp ráp xe điện Wuling Mini EV, nhưng hiện hoạt động này đã dừng lại.

Theo tìm hiểu, Jaecoo J5 sẽ là xe điện tiếp theo được cho xuất xưởng ngay tại nhà máy ở Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác giữa Tasco và Geely có thể dẫn đến cơ hội Geely EX2 hay EX5 trở thành xe lắp ráp, tuy nhiên cả 2 bên đều chưa có động thái nào cụ thể.

Nhìn chung, việc ôtô điện tiếp tục được miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến hết năm 2030 là tin tốt cho thị trường xe Việt. Thị phần ôtô điện đang "phình to" với đầu tàu VinFast và nhờ chính sách này, ôtô điện sẽ tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc khi khách hàng có nhu cầu sở hữu ôtô, giúp lượng tiêu thụ xe điện duy trì ở mức cao và "kéo" doanh số toàn thị trường đi lên.