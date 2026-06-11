GM có thể từ bỏ pin LFP trên các mẫu xe điện tương lai

GM đang cân nhắc loại bỏ pin LFP khỏi chiến lược xe điện tương lai để tập trung vào công nghệ pin LMR mới, vốn có chi phí tương đương nhưng khả năng lưu trữ năng lượng vượt trội.

Tập đoàn General Motors (GM) đang cân nhắc từ bỏ kế hoạch sử dụng pin LFP (lithium sắt photphat) trên các mẫu xe điện tương lai, thay vào đó tập trung nguồn lực vào một công nghệ pin mới được đánh giá có tiềm năng cao hơn về hiệu suất và chi phí.

GM phát triển pin LMR để thay thế cho LFP

Thông tin trên được ông Kurt Kelty, Giám đốc Công nghệ pin của GM, chia sẻ với Reuters bên lề một sự kiện của hãng tại San Francisco. Theo ông Kelty, GM ưu tiên phát triển dòng pin LMR (lithium giàu mangan), loại pin mà hãng cho rằng có chi phí sản xuất tại Mỹ tương đương LFP nhưng sở hữu mật độ năng lượng cao hơn.

GM ưu tiên phát triển dòng pin lithium giàu mangan (LMR - Lithium Manganese Rich), loại pin mà hãng cho rằng có chi phí sản xuất tại Mỹ tương đương LFP nhưng sở hữu mật độ năng lượng cao hơn.

Trước đó, GM từng công bố kế hoạch phát triển pin LFP để trang bị cho các mẫu EV tương lai và dự kiến bắt đầu sản xuất loại pin này từ cuối năm 2027 tại nhà máy liên doanh ở bang Tennessee. Tuy nhiên, theo ông Kelty, nhà máy này sẽ khởi động sản xuất cell pin LFP phục vụ các hệ thống lưu trữ năng lượng, thay vì xe điện.

GM đã nghiên cứu công nghệ pin LMR trong hơn một thập kỷ. Đối thủ cùng thành phố Detroit là Ford cũng cho biết từ năm ngoái rằng họ đang tìm cách mở rộng quy mô sản xuất loại pin này để sử dụng trên các mẫu xe điện tương lai.

Pin LMR có ưu điểm gì so với LFP?

Một trong những ưu điểm của pin LMR là giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng, đồng thời cung cấp mật độ năng lượng cao hơn so với LFP. Theo đánh giá của S&P Global, công nghệ này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, trong đó có hiện tượng suy giảm hiệu suất sau thời gian sử dụng. Vì vậy, việc thương mại hóa và phổ biến rộng rãi chưa thể diễn ra trong tương lai gần.

Một trong những ưu điểm của pin LMR là giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng, đồng thời cung cấp mật độ năng lượng cao hơn so với LFP. Tuy nhiên, việc suy giảm hiệu suất sau thời gian sử dụng khiến pin LMR chưa được đưa vào sản xuất thương mại.

Nếu chính thức từ bỏ LFP, GM sẽ đi theo hướng khác biệt đáng kể so với nhiều hãng xe lớn trên thế giới. Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng pin LFP nhằm giảm chi phí sản xuất xe điện.

So với các loại pin giàu nickel đang được nhiều hãng Mỹ và châu Âu sử dụng, pin LFP có mật độ năng lượng thấp hơn nên phạm vi hoạt động ngắn hơn. Tuy nhiên, công nghệ này có ưu điểm là giá thành rẻ hơn, độ an toàn cao hơn và tuổi thọ tốt hơn.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng pin LFP nhằm giảm chi phí sản xuất xe điện. Trong khi đó, các phiên bản giá rẻ của Tesla, Rivian hay Ford cũng sử dụng công nghệ này.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ tăng trưởng chậm lại, nhiều hãng xe lớn như Tesla, Rivian và Ford đã bổ sung các mẫu xe sử dụng pin LFP nhằm giảm giá bán và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Trong vài năm qua, GM đã tung ra hơn một chục mẫu xe điện tại thị trường Mỹ, tất cả đều sử dụng các loại pin giàu nickel có hiệu suất cao. Tuy nhiên, mẫu Chevrolet Bolt thế hệ mới, dòng EV có giá bán thấp nhất của GM tại Mỹ, lại được cho là sử dụng pin LFP do tập đoàn pin Trung Quốc CATL cung cấp.

Trong các dòng sản phẩm EV của GM, chỉ có Chevrolet Bolt thế hệ mới là còn sử dụng công nghệ pin LFP do CATL cung cấp. Tập đoàn này đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thương mại pin LMR kể từ năm 2028.

Năm ngoái, GM đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thương mại pin LMR tại một cơ sở ở Mỹ kể từ năm 2028. Dù không xác nhận mốc thời gian này có còn giữ nguyên hay không, ông Kelty khẳng định chương trình phát triển pin LMR của hãng vẫn đang "đi đúng tiến độ".