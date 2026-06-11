Gần 663.000 xe Honda có thể bị gãy treo sau vì rỉ sét

Tình trạng rỉ sét với các xe Honda chỉ xảy ra chủ yếu tại các tiểu bang thuộc vùng "vành đai muối" nằm về phía bắc nước Mỹ.

Theo Carscoops, Honda lại phát đi một lệnh triệu hồi dành cho gần 663.000 ôtô thương hiệu Honda cùng với hơn 217.000 xe Acura tại Mỹ do rỉ sét có thể ăn mòn các điểm bắt cứng hệ thống treo sau, có nguy cơ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát phương tiện.

Đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến các xe được bán ra tại các tiểu bang thuộc vùng "vành đai muối", nơi các chất xử lý mặt đường vào mùa đông thường bám vào chi tiết kim loại dưới gầm xe.

Đợt triệu hồi mới nhất bao gồm 463.253 xe thuộc dòng Pilot đời 2016-2022, 110.070 xe Honda Ridgeline đời 2017-2023 cùng với 89.674 xe Honda Passport đời 2019-2023. Ngoài ra, Honda còn triệu hồi thêm 217.517 xe Acura MDX đời 2014-2020, nâng tổng số xe bị ảnh hưởng lần này lên mức 880.514 chiếc.

Báo cáo triệu hồi cho thấy dường như một số khung phụ làm bệ đỡ cho hệ thống treo sau xuất hiện lỗi ở phần lớp phủ bảo vệ, dẫn đến độ bám dính kém của sơn. Một khi lớp phủ bắt đầu bong tróc, muối từ mặt đường và hơi ẩm có thể bắt đầu tác động. Theo thời gian, quá trình ăn mòn có thể làm hư hỏng các khu vực bắt cứng hệ thống treo, khiến kim loại yếu dần đi và xảy ra nứt vỡ.

Honda cho biết tình trạng ăn mòn tại các điểm bắt cứng tay đòn kiểm soát phía sau hoặc tay đòn dưới có thể dẫn đến hỏng hóc linh kiện. Khi này, các bánh sau có thể bị sai lệch độ chụm, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lái, sự ổn định và hiệu suất phanh.

Thậm chí trong kịch bản nghiêm trọng nhất, toàn bộ tay đòn có thể bị rơi ra. Honda cảnh báo người dùng có thể nhận thấy những tiếng động lạ từ hệ thống treo sau, rung lắc hoặc những thay đổi trong cảm giác lái trước khi hệ thống sụp đổ hoàn toàn.

Trong quá khứ, Honda từng phát đi các lệnh triệu hồi liên quan đến linh kiện bị ăn mòn. Hồi năm 2023, Honda từng triệu hồi hơn 560.000 xe CR-V đời 2007-2011 sau khi phát hiện tình trạng ăn mòn ở khung xe phía sau có thể khiến tay đòn dọc bị rơi ra. Trước đó một năm, hơn 112.000 xe Ridgeline đời 2006-2014 đã bị triệu hồi do rỉ sét có thể làm hỏng các điểm bắt cứng bình nhiên liệu và có nguy cơ gây rò rỉ nhiên liệu.

Honda lần đầu phát hiện ra những điểm bất thường trong quá trình thử nghiệm chất lượng sơn khung phụ từ cuối năm 2021, sau đó dành nhiều năm theo dõi các phương tiện tại Mỹ và Canada trước khi xác định có lỗi nghiêm trọng về an toàn.

Hãng xe Nhật Bản cho biết các đại lý sẽ kiểm tra những xe bị ảnh hưởng và lắp đặt bộ gia cường khung phụ phía sau. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, các xe bị ảnh hưởng có thể cần phải sửa chữa bổ sung hoặc thậm chí thay thế toàn bộ khung phụ.