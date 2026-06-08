Hơn 1.000 xe Vespa, Piaggio tại Việt Nam cần triệu hồi do lỗi đèn

Theo thông tin từ Piaggio Việt Nam, phần đèn xe của các sản phẩm thương hiệu Vespa hay Piaggio thuộc diện triệu hồi có thể ngừng hoạt động bất ngờ, gây mất an toàn cho người lái.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, công ty TNHH Piaggio Việt Nam vừa triển khai Chương trình thu hồi xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Vespa, Piaggio tại thị trường Việt nhằm thay thế linh kiện đèn chiếu sáng phía trước trên các mẫu xe môtô 2 bánh mang nhãn hiệu Vespa và Piaggio.

Cụ thể, các mẫu xe thuộc diện triệu hồi gồm Vespa Primavera 125 cc, Sprint 125 cc, 150 cc và Liberty 125 cc được sản xuất giai đoạn tháng 1-2/2026.

STT Loại xe bị triệu hồi Số lượng 1 Vespa Primavera 125 cc 53 2 Vespa Sprint 125 cc 746 3 Vespa Sprint 150 cc 238 4 Liberty 125 cc 26

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng phía trước (bao gồm đèn chiếu xa và đèn chiếu gần) được lắp đặt trên một số kiểu loại xe. Công ty phát hiện một linh kiện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước là tụ điện, do một nhà cung cấp thứ cấp uy tín sản xuất, có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định.

Lỗi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đèn chiếu sáng phía trước, khiến đèn chiếu gần và/hoặc đèn chiếu xa bị tắt đột ngột trong một số trường hợp, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể ngừng hoạt động.

Những tình huống này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành xe, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng môi trường yếu.

Piaggio khẳng định lỗi linh kiện trên chỉ xảy ra với một số xe trong diện triệu hồi. Nếu xe được lắp ráp bằng linh kiện lỗi, có thể xảy ra hiện tượng đèn chiếu xa không hoạt động, đèn chiếu gần không hoạt động hoặc cả hai cùng không hoạt động.

Trong trường hợp cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều không hoạt động khi xe đang vận hành trong điều kiện ánh sáng môi trường không bảo đảm, xe vẫn còn hai đèn vị trí phía trước được lắp đặt gần các đèn báo rẽ phía trước đang hoạt động, cung cấp ánh sáng để người lái nhận biết sự cố và đồng thời cảnh báo cho các phương tiện đi ngược chiều.

Phần đèn xe trên các mẫu tay ga có thể bị lỗi, bất ngờ ngừng hoạt động. Ảnh: Đan Thanh.

Nếu xe thuộc diện triệu hồi theo danh sách, người lái có thể mang xe đến các đại lý ủy quyền để kiểm tra và thay thế linh kiện. Thời gian sửa chữa khoảng 20 phút/xe.

Tại Việt Nam, các mẫu xe tay ga từ Vespa hay Piaggio được xếp vào phân khúc tay ga cao cấp, thường được đặt lên bàn cân cùng các mẫu tay cùng tầm giá như Honda SH hay Lambretta X-Series, Yamaha Xmax 300.

Giá bán của Vespa Primavera được công bố ở mức dao động 80-82,4 triệu đồng cho 2 phiên bản tiêu chuẩn và S. Vespa Sprint có giá khởi điểm 88,2 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Vespa Sprint bản S có giá 88,2 triệu cho biến thể 125 cc và 104 triệu đồng với bản động cơ 150 cc.