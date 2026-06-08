Cách Trung Quốc 'loại bỏ' PHEV các hãng châu Âu khỏi thị trường

Việc Trung Quốc siết quy định hưởng ưu đãi ở nhóm PHEV được đánh giá có thể khiến nhóm thương hiệu châu Âu sớm bỏ cuộc tại thị trường xe lớn nhất thế giới.

Theo Carscoops, Trung Quốc đang siết điều kiện hưởng ưu đãi với nhóm xe hybrid cắm sạc (PHEV), có thể gián tiếp loại bỏ các mẫu PHEV của châu Âu.

Cụ thể, các dòng PHEV tại Trung Quốc từng được hưởng ưu đãi nếu sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện 43 km. Tuy nhiên từ đầu năm nay, ngưỡng này đã tăng lên thành 100 km. Theo Carscoops, đây có thể là lý do nhiều mẫu PHEV các thương hiệu Trung Quốc đã sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện thậm chí vượt trội vài mẫu xe thuần điện từ cách đây vài năm.

Trong khi đó, PHEV của các thương hiệu phương Tây lại được kết hợp gói pin cỡ nhỏ, do đó đi cùng phạm vi hoạt động thuần điện khá khiêm tốn. Nhóm “ưu tú” nhất như Range Rover cũng chỉ có thể vận hành thuần điện tối đa 121 km, công bố theo chu trình WLTP.

Lúc này, thị trường đang có nhiều mẫu PHEV của Trung Quốc sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện hơn 160 km/lần sạc. Vài dòng xe thậm chí còn có thể chạy thuần điện xa hơn con số trên gấp nhiều lần.

Chẳng hạn, Lotus Eletre mới được báo cáo có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 420 km/lần sạc, nhờ vào gói pin dung lượng 70 kWh. Con số này được công bố theo chu trình CLTC của Trung Quốc, nhưng ngay cả khi thực nghiệm theo chu trình WLTP của châu Âu, Eletre vẫn có thể đạt quãng đường vận hành thuần điện khoảng 350 km.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Lotus Eletre là một chiếc xe thuần điện được chuyển đổi thành xe hybrid - điển hình cho chiến lược phổ biến đang được nhiều hãng xe Trung Quốc lựa chọn. Trong khi đó, các hãng xe châu Âu lại ưu tiên phát triển xe hybrid từ nền tảng là các dòng xe động cơ đốt trong.

Gần đây, cơ quan quản lý đang có những thay đổi trong chính sách, mở rộng các quy định và không giới hạn chỉ trong phạm vi hoạt động thuần điện. Yêu cầu về mức tiêu thụ xăng cũng đã được đề cập, và điều này không có lợi cho nhóm PHEV sử dụng động cơ đốt trong kiểu V8.

Nhìn chung, những thay đổi tại Trung Quốc đang tạo ra môi trường mà khi đặt các mẫu PHEV thương hiệu châu Âu vào, những công nghệ này trông như thể đã lỗi thời.

Theo Automotive News, sự chuyển dịch này đang dẫn đến những tác động rõ rệt lên thị trường.

Loạt thương hiệu Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover đang cắt giảm mạnh mẽ hoặc loại bỏ dần các sản phẩm PHEV tại thị trường Trung Quốc. Nhóm xe từng đủ điều kiện hưởng ưu đãi nay lại không còn đáp ứng yêu cầu mới, do vậy dần trở nên kém hấp dẫn trong mắt người mua.

Ngay cả “sân nhà” châu Âu cũng được xem như sắp không còn an toàn cho các hãng xe phương Tây.

Lynk & Co đã bắt đầu xuất khẩu dòng xe 08 trang bị hệ truyền động PHEV sang châu Âu. Volvo XC70 - mẫu xe Thụy Điển nhưng hiện thuộc sở hữu tập đoàn Geely của Trung Quốc - cũng sẽ sớm gia nhập cuộc chơi với tầm hoạt động thuần điện khoảng 180 km.