Mitsubishi sẽ có SUV PHEV, xe điện mini?

Không chỉ một, khoảng 13 mẫu xe mới sẽ được Mitsubishi phát triển trong thời gian tới.

Tập đoàn Mitsubishi vừa công bố lộ trình phát triển sản phẩm toàn diện trong vòng 6 năm tới với kế hoạch tung ra tổng cộng 13 mẫu xe mới.

Không chỉ là Pajero

Bên cạnh việc hồi sinh dòng SUV flagship Pajero sử dụng khung gầm rời dạng thang, hãng xe Nhật Bản sẽ mở rộng danh xưng biểu tượng này thành một gia đình xe đa dạng, đồng thời đẩy mạnh các dự án hợp tác cùng đối thủ đồng hương Nissan.

Nằm trong nhóm sản phẩm tối ưu cho địa hình dã ngoại, hãng cũng lên kế hoạch phát triển một mẫu minivan hoàn toàn mới để thay thế cho dòng Delica D:5 vốn đã duy trì vòng đời từ năm 2007 đến nay. Danh mục xe gầm cao này sẽ được hoàn thiện bởi hai mẫu SUV bí ẩn chưa được công bố thông tin cùng một phiên bản nâng cấp dành cho dòng bán tải Triton.

Mitsubishi dự kiến sớm ra mắt Pajero tại nhiều thị trường trong năm nay. Ảnh: Mitsubishi.

Riêng tại khu vực Đông Nam Á, hãng sẽ sớm giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới cho dòng xe gia đình ăn khách Xpander sau lần cập nhật gần nhất vào năm 2022.

Năm mẫu xe còn lại trong kế hoạch 6 năm của hãng là sản phẩm từ các liên minh công nghệ toàn cầu. Đáng chú ý nhất là dự án hợp tác cùng Nissan để nghiên cứu một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Song song đó, một dự án bán tải quy mô toàn cầu khác cũng đang được 2 thương hiệu thảo luận nhằm tối ưu hóa chi phí phát triển và chia sẻ nền tảng phần cứng trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng siết chặt tại châu Âu.

Xe điện mini, phát triển bằng AI

Mối quan hệ liên doanh này cũng mang lại một mẫu SUV lai coupe thuần điện được phát triển dựa trên nền tảng của dòng Nissan Leaf cùng hai mẫu xe kei-wagon sử dụng cả động cơ đốt trong và động cơ điện do Nissan cung ứng.

Ngoài ra, hãng cũng đang hoàn thiện một mẫu SUV thuần điện khác dưới sự hợp tác sản xuất cùng tập đoàn Foxconn.

Lộ trình công nghệ của hãng xe Nhật Bản sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các giải pháp xanh khi không có bất kỳ mẫu xe thuần đốt trong truyền thống nào xuất hiện trong danh mục 13 sản phẩm mới.

Dải sản phẩm mới của Mitsubishi dự kiến có đến 5 sản phẩm thuần điện. Ảnh: Mitsubisihi.

Trong số này, có 5 mẫu xe sử dụng cấu hình lai điện hybrid thông thường (HEV), 5 mẫu xe trang bị hệ thống hybrid cắm sạc (PHEV) và 3 phương tiện chạy thuần điện hoàn toàn (BEV).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đội ngũ kỹ sư của hãng đang tự nghiên cứu các khối động cơ chuyên dụng cho hệ thống PHEV và HEV đạt hiệu suất nhiệt tối ưu lên tới 48%, mức dẫn đầu ngành công nghiệp hiện nay.

Công nghệ động cơ siêu hiệu suất này sẽ được áp dụng đồng bộ trên tất cả các dòng sản phẩm, bao gồm cả các mẫu SUV sử dụng kết cấu khung gầm rời vốn có trọng lượng lớn.

Để đối phó với tốc độ ra mắt sản phẩm nhanh chóng từ các đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường, hãng xe Nhật Bản đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số toàn diện vào quy trình thiết kế. Công nghệ này giúp cắt giảm 20% thời gian phát triển kỹ thuật, rút ngắn chu kỳ đưa một chiếc xe từ bản vẽ ra thị trường từ mức 45 tháng trước đây xuống chỉ còn 36 tháng để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng.