20 chiếc xe điện Geely bị thiêu rụi tại Trung Quốc vì hoa gạo?

Hai mươi chiếc xe điện Geely Galaxy A7 bất ngờ bị thiêu rụi vì đám lửa từ hoa gạo.

Theo thông tin từ Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) khiến 20 chiếc xe điện bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi đốt đám hoa gạo tích tụ trên mặt đất của một cụ ông 74 tuổi.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/5 vừa qua tại quận Cam Tỉnh Tử thuộc thành phố Đại Liên. Các đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát dữ dội kèm theo những cột khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực bãi đỗ xe tập trung. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương đã lập tức có mặt để khống chế đám cháy và may mắn không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm được xác định là một người đàn ông họ Vương. Khi phát hiện một lượng lớn hoa gạo tích tụ thành từng mảng lớn dọc lối đi bộ và khu vực tập thể dục, ông Vương đã dùng bật lửa đốt với mục đích dọn dẹp mặt bằng.

Tuy nhiên, gió lớn tại thời điểm đó đã khiến ngọn lửa lan rộng với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng bắt lửa vào hàng loạt xe điện đang đỗ gần đó. Cảnh sát địa phương hiện đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với ông Vương để phục vụ công tác điều tra chuyên sâu.

Lửa cháy bao trùm loạt xe điện từ Geely đang lưu kho, chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Ảnh: CNR.

Mặc dù cơ quan quản lý chưa công bố danh tính cụ thể của các thương hiệu bị thiệt hại và chỉ mô tả đây là lô xe năng lượng mới đang chờ bàn giao, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy kiểu dáng của các phương tiện bị cháy trùng khớp với dòng xe sedan Geely Galaxy A7 vừa ra mắt.

Từ tỷ lệ thân xe, thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho đến các đường nét ngoại thất còn sót lại của những khung thép trơ trọi đều mang đặc điểm nhận diện của mẫu xe này. Do các phương tiện được xếp san sát nhau trong bãi lưu kho trước khi vận chuyển nên ngọn lửa đã dễ dàng lan nhanh từ xe này sang xe khác.

Bông của cây gạo và cây liễu là hiện tượng tự nhiên phổ biến tại khu vực miền Bắc Trung Quốc vào giai đoạn cuối xuân đầu hè. Các sợi xơ nhẹ này rất dễ tích tụ với số lượng lớn quanh các trục đường, bãi đỗ xe và các góc tường.

Do chứa lượng dầu thực vật tự nhiên và có nhiệt độ bắt lửa cực thấp, các thảm bông này có thể dẫn lửa rất nhanh trong điều kiện thời tiết khô ráo và lộng gió. Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy liên tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng lửa để xử lý loại bông này mà nên thay thế bằng biện pháp phun nước hoặc quét dọn thủ công.

Những chiếc xe điện Geely Galaxy A7 cháy trơ khung tại Trung Quốc. Ảnh: CNR.

Vụ việc tại Đại Liên được xác định là do tác nhân bén lửa từ môi trường bên ngoài, khác biệt hoàn toàn với các vụ cháy xe tự phát gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời gian qua như vụ một chiếc Wuling Bingo bốc cháy khi đang đỗ trong kỳ nghỉ lễ 1/5 hay vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 hồi đầu năm.

Các luật sư nhận định hành vi của ông Vương có dấu hiệu cấu thành tội vô ý gây hỏa hoạn theo quy định của luật pháp nước sở tại và có thể phải đối mặt với các hình phạt từ tạm giữ hình sự cho đến phạt tù tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hậu quả kinh tế gây ra.

Sự cố hy hữu này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu Geely Galaxy đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng doanh số. Số liệu từ cơ quan theo dõi dữ liệu xe điện China EV DataTracker cho biết dòng sản phẩm Galaxy ghi nhận doanh số đạt 62.933 xe tại thị trường nội địa trong tháng 4/2026.