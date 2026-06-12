Cục CSGT cảnh báo hành vi độ chế xe đạp điện để chạy 100 km/h

Việc tự ý độ chế xe đạp điện để chạy ở tốc độ gần 100 km/h tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng với an toàn giao thông.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có bài đăng cảnh báo nguy hiểm từ hành vi độ chế xe đạp điện. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện trường hợp một thiếu niên 15 tuổi tự ý độ chế xe đạp điện có khả năng vận hành với tốc độ gần 100 km/h, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông.

Cục CSGT cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe đạp điện đã bị thay đổi gần như toàn bộ kết cấu ban đầu, được lắp thêm nhiều bình ắc-quy, thay đổi hệ thống phanh, giảm xóc, bánh xe và nhiều bộ phận kỹ thuật khác nhằm tăng công suất cũng như tốc độ vận hành.

Theo Cục CSGT, xe đạp điện đã được nhà sản xuất thiết kế với các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp cho tốc độ thấp. Nếu tự ý thực hiện độ chế để tăng tốc độ lên gấp nhiều lần thiết kế ban đầu, các hệ thống an toàn bao gồm phanh, khung và lốp xe không còn bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Khi này, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích hoặc tử vong.

Cục CSGT cho biết nhiều học sinh, thanh thiếu niên hiện nay tự tìm hiểu cách độ xe trên mạng xã hội, mua linh kiện không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử để lắp ráp. Những phương tiện này không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất lái, chập điện hoặc cháy nổ bất cứ lúc nào.

Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), xe đạp điện nằm trong nhóm xe đạp máy, được mô tả là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h.

Các xe này thuộc nhóm xe thô sơ, tuy nhiên người điều khiển vẫn phải tuân thủ một số quy định về an toàn giao thông đường bộ tương tự môtô, xe gắn máy. Chẳng hạn, người điều khiển, người được chở trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy cũng không được đi xe dàn hàng ngang, không được đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, không được sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính...

Người điều khiển xe đạp điện cũng không được ngồi về một bên điều khiển xe, hoặc đứng, nằm trên xe điều khiển xe. Các hành vi khác bao gồm thay người lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe, sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy cũng đều bị cấm thực hiện.

Trong bài đăng trên fanpage, Cục CSGT dẫn khuyến cáo từ Trạm CSGT Krông Búk đến các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, đồng thời không giao phương tiện đã bị độ chế hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Trường hợp biết rõ nhưng vẫn giao xe cho con em sử dụng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.