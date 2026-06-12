Tháng 6, xe SUV đô thị tầm giá 600-700 triệu nào đang khuyến mại?

Trong tầm giá 600-700 triệu đồng, đâu là những mẫu SUV đang được khuyến mại, đáng cân nhắc với khách hàng?

Cuộc đua doanh số của nhóm SUV đô thị ngày càng trở nên sôi động khi ngay giữa năm, hãng xe từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Trung Quốc đều đua nhau khuyến mại cho nhóm ôtô này.

Dưới đây là tổng hợp ưu đãi từ Tri Thức - Znews ở nhóm SUV đô thị trong tháng 6, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, mong muốn tìm mua mẫu SUV đầu tay, tiết kiệm chi phí.

Omoda C5

Theo thông tin từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, khách hàng mua C5 đang được hỗ trợ 3-5 năm miễn phí tiền xăng tùy phiên bản. Với người mua xe theo hình thức trả góp, Omoda & Jaecoo hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu, cùng gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Omoda C5 hiện có 3 phiên bản bao gồm Luxury, Premium và Flagship với giá bán từ 469 triệu đồng.

Omoda C5 được giảm giá và miễn phí tiền xăng. Ảnh: Đan Thanh.

Đối với dòng xe hybrid, Omoda C5 SHS-H được hỗ trợ 8 năm miễn phí xăng xe với giá bán chỉ từ 619 triệu đồng. Đây là một trong những chính sách nổi bật dành cho khách hàng đang quan tâm tới dòng xe hybrid.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi trong tháng 6 với gói ưu đãi tài chính dao động 45-55 triệu đồng.

Nhờ chương trình khuyến mại, mức giá của Mitsubishi Xforce bản GLX được giảm từ 605 triệu xuống còn 560 triệu, bản Luxury được giảm còn 618 triệu đồng. Đối với Mitsubishi Xforce Ultimate, sau ưu đãi, xe được giảm từ 720 triệu xuống còn 665 triệu đồng.

Trong tháng 5, Mitsubishi bán được 693 chiếc Xforce, vẫn ghi nhận sức bán thuộc top đầu doanh số ở phân khúc có nhiều đối thủ mạnh.

BYD Atto 2

Chương trình ưu đãi của BYD đã được triển khai từ tháng 5 và kéo dài liên tục đến hết quý II. Trong số này, 2 mẫu xe trong tầm giá dưới 700 triệu đồng đang được áp dụng khuyến mại là Dolphin và Atto 2.

BYD Atto 2 bản số VIN 2025 đang được giảm tiền mặt đến 30 triệu đồng tùy màu ngoại thất. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe được tặng kèm ứng dụng BYD, bảo hiểm vật chất một năm, thảm sàn và bộ sạc chính hãng. Tổng giá trị ưu đãi với bản sản xuất năm 2025 lên đến hơn 62 triệu đồng.

Tổng giá trị khuyến mại của BYD Atto 2 sau quy đổi lên đến 62 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Với các mẫu xe sản xuất năm 2026 (số VIN 2026), khách hàng được tặng kèm ứng dụng trị giá 14,9 triệu, một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu và phụ kiện, bộ sạc chính hãng. Tổng giá trị phụ kiện đi kèm hơn 12 triệu đồng.

Honda HR-V chính là một trong những mẫu SUV cỡ B ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tốt nhất trong tháng 5, đạt 496 chiếc (tăng 30% so với tháng trước đó). Để tiếp đà tăng trưởng cho mẫu SUV này, Honda vừa tung ra chương trình ưu đãi phí trước bạ mới cho HR-V trong tháng 6.

Cụ thể, mẫu SUV HR-V bản G đời cũ đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tặng kèm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Với mẫu xe bản G thế hệ mới, khách hàng được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 69 triệu đồng.

Honda HR-V đang được ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: Đan Thanh.

Honda HR-V đang được bán với 3 phiên bản. Trong đó 2 tùy chọn chạy xăng đang được bán với giá dao động 699-750 triệu, bản hybrid e:HEV RS có giá 869 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross

Không chỉ Honda HR-V, Yaris Cross, mẫu SUV cỡ B của Toyota cũng đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ cho cả 2 tùy chọn chạy xăng và hybrid. Sau ưu đãi, khách hàng mua Toyota Yaris Cross trong tháng 6 có thể tiết kiệm khoảng 33-37 triệu đồng.

Toyota Yaris được hỗ trợ 50% phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản. Ảnh: TMV.

Trong nhóm SUV đô thị chạy xăng tầm giá 600-700 triệu, Yaris Cross là cái tên sở hữu doanh số tốt nhất trên thị trường trong tháng 5. Tính tổng cả phiên bản hybrid và bản chạy xăng, Toyota bán được tròn 1.500 chiếc Yaris Cross trong tháng 5.